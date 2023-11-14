三大拚總統理由曝光！侯友宜喊：國家安全、政黨輪替、掃蕩貪腐

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「完成政黨輪替！」侯友宜表示，民進黨執政之下兩岸出現問題，國家利益永遠擺在第一、第二個才是政黨、第三個是個人，因此一定要結合所有在野的力量，這幾天大家非常關心藍白合，他呼籲這兩三天大家好好思考一下，絕對不要用個人思考，國民黨用包容、體諒態度，希望雙方支持者能夠共同往前走。
侯友宜表示，他非常痛恨貪贓枉法，他會以警界辦案的精神成立新的特偵組，掃蕩所有貪腐，並且不分你我、不分黨派、不分顏色，還給人民一個清廉的政府，要做到這件事，就必須讓徐欣瑩、林思銘到立法院揭弊，他才能夠除弊，因為這是團隊作戰。
新竹縣竹北仁義市場、湖口市場的攤商與民眾見到侯友宜高喊「侯總統」，不少攤商更送上象徵「凍蒜、包中」的包子、粽子、蔥蒜，預祝侯友宜高票當選，參拜顯聖宮時，更有支持者高舉「警界英雄！侯市長加油！國家人民需要您，請堅定勇敢向前行！加油！」的紙條，盼侯友宜當選總統為國家服務。
侯友宜隨後前往湖口好客文創園區參觀，包括新竹縣長楊文科、立委林為洲、立委參選人林思銘、徐欣瑩皆到場陪同，新竹縣十一鄉鎮的農會三長更是全數到齊，表達對侯友宜的堅定支持。
湖口好客文創園區由湖口鄉農會所規劃，園區內展示各項客家文化傳統，侯友宜在眾人的陪同下，先向神農大帝參拜，並特別在祈福牌上寫下「國泰安康」，祈願中華民國、台澎金馬這塊土地的所有人能夠平安。
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