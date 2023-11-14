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三大拚總統理由曝光！侯友宜喊：國家安全、政黨輪替、掃蕩貪腐

▲侯友宜今日竹北掃街。（圖／侯辦提供）
▲侯友宜今日竹北掃街。（圖／侯辦提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（14）日與立委參選人林思銘、徐欣瑩以及立委林為洲前往竹北仁義市場、湖口市場掃街，並前往湖口顯聖宮參拜，接著前往參訪湖口好客文創園區，所到之處受到新竹鄉親歡迎，更有支持者親手寫下「警界英雄」認為國家人民需要侯友宜。侯友宜表示，「國家安全、政黨輪替、掃蕩貪腐 」是他參選總統三大理由，盼大家支持侯友宜，支持林思銘、徐欣瑩，明年1月13日贏得勝利。

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侯友宜說，民進黨執政這幾年把兩岸的關係弄到兵凶戰危，全球四大火藥庫已經引爆兩個，戰火底下沒有一個人僥倖，中華民國已站在命運的十字路口上，身為總統一定要避免戰爭，除了跟美國站在一起，也要啟動兩岸和平對話。他反對台獨、穩住國家安全，這是他參選總統的第一個理由與信念。

「完成政黨輪替！」侯友宜表示，民進黨執政之下兩岸出現問題，國家利益永遠擺在第一、第二個才是政黨、第三個是個人，因此一定要結合所有在野的力量，這幾天大家非常關心藍白合，他呼籲這兩三天大家好好思考一下，絕對不要用個人思考，國民黨用包容、體諒態度，希望雙方支持者能夠共同往前走。

侯友宜表示，他非常痛恨貪贓枉法，他會以警界辦案的精神成立新的特偵組，掃蕩所有貪腐，並且不分你我、不分黨派、不分顏色，還給人民一個清廉的政府，要做到這件事，就必須讓徐欣瑩、林思銘到立法院揭弊，他才能夠除弊，因為這是團隊作戰。

新竹縣竹北仁義市場、湖口市場的攤商與民眾見到侯友宜高喊「侯總統」，不少攤商更送上象徵「凍蒜、包中」的包子、粽子、蔥蒜，預祝侯友宜高票當選，參拜顯聖宮時，更有支持者高舉「警界英雄！侯市長加油！國家人民需要您，請堅定勇敢向前行！加油！」的紙條，盼侯友宜當選總統為國家服務。

侯友宜隨後前往湖口好客文創園區參觀，包括新竹縣長楊文科、立委林為洲、立委參選人林思銘、徐欣瑩皆到場陪同，新竹縣十一鄉鎮的農會三長更是全數到齊，表達對侯友宜的堅定支持。

湖口好客文創園區由湖口鄉農會所規劃，園區內展示各項客家文化傳統，侯友宜在眾人的陪同下，先向神農大帝參拜，並特別在祈福牌上寫下「國泰安康」，祈願中華民國、台澎金馬這塊土地的所有人能夠平安。

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