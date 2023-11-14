侯友宜發表環保永續政策四大主張 推2045年全面禁用燃油車
國民黨總統參選人侯友宜今（14）日在新竹縣長楊文科、立委參選人徐欣瑩、林思銘陪同下參訪奇鼎科技，並發表環保永續政策四大主張。侯友宜說，預計2045年全面禁用燃油車交通運具、輔導企業總體減碳升級方案、設置社會氣候基金，並成立國土規劃研究院，藉此達到淨零台灣、永續國土的目標。
記者李春台／新竹報導
侯友宜說，階段性禁用燃油車等交通工具，穩定落實推動移動污染源減排、除碳，並加速推動清淨與循環型生產程序，建立「資源循環零廢棄」的產業模式，推動 2035 年公務車全面禁用燃油車、2045 年全面禁用燃油車交通運具。
為了因應IPCC（政府間氣候變化專門委員會 ）國際氣候變遷的新課題，包括碳匯、碳費、碳邊境關稅等措施，侯友宜表示，將輔導企業總體減碳升級方案，政府提供多元輔導廠商方式，設置企業碳健檢聯合服務中心、主動盤查中小型企業溫室氣體排放量業者、免費節能診斷等服務。
侯友宜承諾，將另外設置「社會氣候基金」，補貼低收入戶、支持智慧綠能基礎建設、投資可再生能源；基於公平正義原則，財源由徵收碳費而來，專款專用。成立「國土規劃研究院」，採行政法人方式成立，研訂未來50年都市計畫與國家土地有效利用。