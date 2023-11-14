英相內閣重大改組惹火自家人！保守黨議員「寫信逼宮」再掀爭端
英國內閣昨（13）迎來重大重組，英國首相蘇納克宣布任命外交大臣柯維立繼任內政大臣，同時將保守黨內頗受歡迎的布瑞弗曼（Suella Braverman）從該職位上革職；為此，有部分保守黨員欲發起對蘇納克的不信任投票，並去信批評按照民調蘇納克應該現在就下台。
國際中心楊智傑／綜合報導
英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）因多起爭議言行招致批評，英國首相蘇納克昨宣布進行就任以來第一次的內閣改組，將在黨內受到不少支持的布瑞弗曼革職，這引發英國下議員詹金斯（Andrea Jenkyns）致函保守黨1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）要求對蘇納克黨魁位置發起不信任投票。
詹金斯（Andrea Jenkyns）不僅敦促其他保守黨議員同樣投下不信任票，她也在信中引用民調稱蘇納克應該下台。根據保守黨規定，該黨350名下議員中至少要有15%，也就是超過50人去信1922委員會，方可啟動不信任投票；英國前首相特拉斯（Liz Truss）正是因為在去年推出激進的減稅措施引起市場動盪，導致多名保守黨去信1922委員會向其逼宮，成為上任不足一個月就下台的短命首相。
布瑞弗曼曾因開車超速要求特別待遇、投書媒體批評警方雙標，稱警員對親巴勒斯坦遊行者比極右翼遊行還要寬容、欲立法規定遊民不得在街上搭帳篷等爭議事件惹議，然而，布雷弗曼也是執政的保守黨中頗受歡迎的右翼人物，若民調落後的保守黨在蘇納克的領導下於下次大選期間失利，那麼布雷弗曼預計將競選黨魁。