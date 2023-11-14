唯一受益人破百萬ETF！00878季配息0.35元 明天最後買進日
逾百萬股民引頸期盼的國泰永續高股息ETF（00878）於今（14）日公布第四季配息，延續上季水準，每單位配發金額0.35元。00878受益人數也持續刷新自身紀錄，截至11月10日集保資訊，逾116萬人持有，是市面上唯一受益人數破百萬的ETF，除息交易日訂於11月16日，最晚只要在11月15日前持有或買進，皆可參與本次配息，且配息將於12月12日發放。
記者許家禎／台北報導
00878是台灣首檔「ESG+高股息」的台股ETF，11月以來（截至11月10）基金規模成長至新台幣2,280億元，根據集保中心資料，00878受益人數來到116萬，高達1,168,347人。國泰投信ETF研究團隊指出，00878歷年股息水平相對穩健，主因是00878換股周轉率低，衍生的費用率也低，且各行業間配置平衡，並非僅集中單一產業。
研究團隊也提醒投資人，投資ETF並非僅關注配息率，長期含息總報酬是否能優於成本，更應該關注，而00878以合理的股息做為下檔保護，追求股利及資本利得的總報酬率長期成長，自成立以來追蹤指數含息累積報酬達71.7%，優於台灣加權指數的57.5%（2020年7月10日至2023年11月09日），是各面向皆較均衡的存股型ETF。
國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，市場持續關注美國聯準會後續政策走向，台股隨著類股良性輪動下，成功收復半年線關卡，台灣加權指數上週上漲1.06%，收16,683點，週線連2紅。台股反彈至半年線附近後以震盪化解賣壓，AI族群有回穩跡象，且大型權值股有望扮演撐盤要角，因此建議投資人，除了趁勢參與00878本次除息機會外，也可在除息後股價回檔時逢低布局，有利提升長期投資效率。