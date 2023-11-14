羅一鈞有望回家！台南登革熱趨緩 薛瑞元20日赴當地視察
衛福部疾管署今（14）日公布最新疫情訊息，針對登革熱疫情指出，目前國內病例數整體呈現下降趨勢、雖部分疫情仍有上升情況，但疫情最嚴重的台南個案增加情況已逐漸緩解，衛福部長薛瑞元表示，他會在11月20日前往台南了解情況，若沒有問題，將解編前進工作隊、到時擔任隊長的疾管署副署長羅一鈞也可以「回家洗衣服了」。
記者林志怡／台北報導
薛瑞元今日下午出席112年度社區金典獎長期照顧服務人員／社區照顧關懷據點聯合表揚典禮，會後接受媒體聯訪表示，他將在本月20日前往台南視察，了解當地登革熱防治情況，若認為情況允許，將於當日宣布台南登革熱前進應變工作隊解編。
疾管署說明，11月7日至11月13日新增1,358例登革熱本土病例，個案居住縣市仍以台南市（930例）、高雄市（315例）、屏東縣（43例）、雲林縣（27例）等為多，個案年齡介於未滿10歲至90歲以上，另新增本土重症病例4例及死亡病例5例。死亡病例年齡介於70多歲至80多歲，為2名男性、3名女性，均有潛在病史，於發病後4至46天內，因病情惡化不幸過世。
疾管署副署長曾淑慧進一步指出，目前登革熱防治計畫已經研擬完成、主要內容以保全防治成果為主，但工作隊尚未提出解編，而今年第40周（10月1日至10月7日）病例數最多、達2445例，後大致呈現下降趨勢、上週降為1358例，預估未來一週會再下降10%，並降為單週1200例左右，達到減半的目標。