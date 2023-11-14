明年Q1人力需求增4.9萬！這5大行業最缺工、營建業創歷來新高

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調查顯示，各事業單位113年1月底較112年10月底預計增加人力者占24.5%、減少人力者3.8%、人力需求不變者65.3%、無法預估者6.4%。勞動部統計處長梅家瑗說，明年Q1需求人數預計增加5.6萬人、比上一季減少7千人，淨增加4.9萬人，雖為近3年同期最低，但在過去13年仍排名第3名。
梅家瑗指出，近期全球經濟成長及終端需求復甦力道受限，外需產業人力需求相對保守，惟疫後消費動能延續，且即將進入春節及寒假旅遊消費旺季，內需產業人力需求殷切，加以退離人力補充需求增加，致整體事業單位人力需求續處高檔。
與今年10月底相較，明年1月底工業部門人力需求預計淨增加 1.8萬人，服務業部門淨增加3.1萬人，後者已連續5季高於前者。
各大業以製造業淨增加1.3萬人較多（電子零組件製造業、金屬製品製造業、食品及飼品製造業分別淨增加3千人、2千人、1千人），但為7年同期最低，比去年同期大減4675人；住宿及餐飲業淨增加7千人次之；批發及零售業淨增加近6千人再次之，再來是支援服務業增加近5千人、營建工程業增加4千多人。
為解決營建業缺工，內政部正和勞動部協商，明年會再開放1.5萬名營造移工。梅家瑗說，營建工程業人力需求增加4276人，是有調查以來各期新高，確實有缺工的狀況，另外，住宿及餐飲業增7248人、醫療保健及社會工作服務業增2695人、藝術娛樂及休閒服務業增1061人，皆為歷年同期新高。
梅家瑗提到，支援服務業（保全、清潔、人力供應業）增加4960人，為13年來同期新高，比去年同期大增1599人。
按職類別觀察，與今年10月底相較，明年1月底各職類人力需求以技術員及助理專業人員（如律師、會計師）淨增加1.5萬人較多，服務及銷售工作人員淨增加1.1萬人次之，技藝、機械設備操作及組裝人員淨增加9千人再次之。
至於明年Q1增加人力主要原因，梅家瑗說，以「公司營運擴增或多角化經營」占50.4%最多，「退離者之補充」占32%次之。
按行業別觀察，人力需求淨增加較多之製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業，增加人力主要原因均以「公司營運擴增或多角化經營」最多（分別占44.5%、43.8%、42.5%），「退離者之補充」次之（分別占41%、28.2%、36.8%）。
其餘各行業增加人力的首要原因亦多為「公司營運擴增或多角化經營」，惟運輸及倉儲業、其他服務業為「退離者之補充」（分別占 37.6%、41.6%），醫療保健及社會工作服務業為「長期缺工」（占 37.8%）。