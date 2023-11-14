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《團圓》CP龍語申婚後首露面！曝和何依霈交往10月　求婚關鍵內幕

▲龍語申婚後首露面，公開和何依霈求婚關鍵。（圖／記者黃盈容攝）
▲龍語申婚後首露面，公開和何依霈求婚關鍵。（圖／記者黃盈容攝）

記者黃盈容／台北報導

39歲演員龍語申（本名陳禕倫）和大4歲、曾合作三立《一家團圓》的女星何依霈拍戲結緣，光棍節（11日）宣布登記結婚好消息！今（14）日龍語申婚後首次露面，和《天道》演員李睿紳、賴郁庭一同出席媒體茶敘。龍語申暢談結婚內幕，大讚老婆「她非常孝順，關心我家人比我關心家人還多！」龍語申透露2人從去年11月底交往，僅10個月，今年8月22日他就求婚，今被媒體輪番追問，龍語申手都在發抖，不禁直喊「很緊張，我第一次結婚耶！」並強調沒有懷孕，長輩也沒給生娃壓力，但何依霈現正在調身體，也有在為凍卵做功課。

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▲▼龍語申（左）、何依霈完成終身大事。（圖／翻攝自龍語申臉書）
▲龍語申（左）、何依霈9月28日登記結婚。（圖／翻攝自龍語申臉書）
龍語申認為沒有特別一個時刻突然感到「認定」對方，是日常生活這樣累積下來，互相支持包容，不論高潮低谷都能分享喜悅與不開心。2人當初就是以結婚為前提交往，三不五時他就會隨口問「妳真的會嫁給我嗎？」最後是半開玩笑式問「還是我們去登記好了」，然後剛好看到1款對戒，就存了1個多月買戒指，8月22日在家求婚。

雖他們選在光棍節宣布喜訊，但其實早在9月28日就登記結婚了，龍語申表示，因那天是黃道吉日，2人未打算辦婚宴，就雙方家長吃飯，他直言「我們原本沒有打算要特別公開，因為就覺得這是2個家庭，好好的就是低調過生活，後來想想遲早會被問到這一題，就在雙11光棍節的時候分享喜悅」。婚後他才問老婆到底喜歡他哪一點？何依霈甜回：「只要是你方方面面都可以。」閃瞎眾人。

▲龍語申（左起）、賴郁庭、李睿紳一同出席媒體茶敘。
▲龍語申（左起）、賴郁庭、李睿紳一同出席媒體茶敘。（圖／記者黃盈容攝）
龍語申也透露家人都非常喜歡何依霈，結婚前患有阿茲海默症的奶奶，就常常喊著何依霈劇中名字問「你什麼時候要娶阿鳳？」

今說到老婆何依霈，龍語申滿是愛意，他們因拍戲結緣，龍語申透露被對方吸引的關鍵，「工作時候非常認真，一開始是有有話聊，然後後來真正相處的時候發現，她非常非常孝順」。他也爆料，何依霈在工作時非常嚴肅認真，「你看到她那個工作狀態，很難去跟她聊天」，後來是龍語申主動約她出去，也會打電話聊心事才來電。

只是過去龍語申曾被爆和何依霈「無縫接軌」，被問「聊心事」是否在說上段感情的不順？他嚴肅地說；「我覺得先不要講到上一段感情，因為這樣對雙方都會不太好。之前報道出來，我都沒有去做任何回應，因為我覺得感情的事情，如果我出來講些什麽，那個當下都可能會去傷害到對方。」覺得自己若被寫不利的報導也認了，因為是自己選擇的。

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