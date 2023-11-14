《團圓》CP龍語申婚後首露面！曝和何依霈交往10月　求婚關鍵內幕

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雖他們選在光棍節宣布喜訊，但其實早在9月28日就登記結婚了，龍語申表示，因那天是黃道吉日，2人未打算辦婚宴，就雙方家長吃飯，他直言「我們原本沒有打算要特別公開，因為就覺得這是2個家庭，好好的就是低調過生活，後來想想遲早會被問到這一題，就在雙11光棍節的時候分享喜悅」。婚後他才問老婆到底喜歡他哪一點？何依霈甜回：「只要是你方方面面都可以。」閃瞎眾人。
龍語申也透露家人都非常喜歡何依霈，結婚前患有阿茲海默症的奶奶，就常常喊著何依霈劇中名字問「你什麼時候要娶阿鳳？」
今說到老婆何依霈，龍語申滿是愛意，他們因拍戲結緣，龍語申透露被對方吸引的關鍵，「工作時候非常認真，一開始是有有話聊，然後後來真正相處的時候發現，她非常非常孝順」。他也爆料，何依霈在工作時非常嚴肅認真，「你看到她那個工作狀態，很難去跟她聊天」，後來是龍語申主動約她出去，也會打電話聊心事才來電。
只是過去龍語申曾被爆和何依霈「無縫接軌」，被問「聊心事」是否在說上段感情的不順？他嚴肅地說；「我覺得先不要講到上一段感情，因為這樣對雙方都會不太好。之前報道出來，我都沒有去做任何回應，因為我覺得感情的事情，如果我出來講些什麽，那個當下都可能會去傷害到對方。」覺得自己若被寫不利的報導也認了，因為是自己選擇的。
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