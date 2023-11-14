糾纏18年！台新金持股彰銀剩1.1萬張　談未來併購對象持開放態度

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台新金總經理林維俊今日指出，目前為止，大概2年時間，台新手上還可處分的彰銀持股約0.1%，差不多1100萬股左右，其他都已陸陸續續處分完畢，但不包括為了執行交換債、特別股，還5.7億保留在特別帳戶，主要因應未來交換需求。除了這個以外，現在總共可以處理、還沒處分的彰銀股權只剩1100萬股。
至於保德信人壽攤提部分，由於台新金去年收購價格攤提（PPA）成本達22.4億元，主因年初出售部分債券需一次加速攤提，今年前3季約攤提3.3億元，每季維持攤提1.1億元水準。
而台新在併購保德信人壽後，已更名為台新人壽，今年累計前3季總保費收入為214.43億元，其中初年度保費（FYP）收入95.4億元，該收入市占率由2022年底的1.7%成長至1.85%，業界排名也由第14提升至第13；此外，台新人壽前3季負債成本率持續下降，由去年同期3.92%下降至本季度3.82%。利變保單及分期繳保單大幅提升，銀行銷售通路亦穩定增加，資本適足率361%高於法定門檻。
對於市場關注與新光金等併購議題，林維俊說，對於任何可能合作併購對象，台新都持開放態度，只要有機會，任何案子都有興趣評估，但這不是針對新光金，而是對任何併購案覺得不錯都會評估，並在法令允許下可公布時，才會跟大家報告，暫時沒有可報告的。