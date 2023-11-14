台股ETF受益人585萬人創高！5高息型最夯　成分股績效息收大不同

糾纏18年！台新金持股彰銀剩1.1萬張　談未來併購對象持開放態度

▲台新金控今（14）日召開今（2023）年第3季法說會，總經理林維俊表示目前手上持有彰銀剩1.1萬張，對於併購案也抱持開放態度。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲台新金控今（14）日召開今（2023）年第3季法說會，總經理林維俊表示目前手上持有彰銀剩1.1萬張，對於併購案也抱持開放態度。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台新金控與財政部的彰化銀行經營權之爭，經18年的纏鬥已落幕。台新金控今（14）日召開今（2023）年第3季法說會，總經理林維俊表示，原本持有彰銀22.5%股權，在併購保德信人壽（現台新人壽）時，同意6年內出清所有持股，至今手上只剩1100萬股左右，即剩下1.1萬張彰銀股票，持股比例僅0.1%。至於市場關注與新光金併購的可能，林維俊僅表示，對於任何可能合作併購對象都持開放態度，這不是針對新光金，任何併購案若覺得不錯，都會進行評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對彰銀經營權案之爭，台新金與財政部在2020年前行政院長蘇貞昌指示之下，加上台新金希望併購保德信人壽跨足壽險，雙方積極尋求解套方式，台新金在2021年砸55億元順利併購保德信人壽，也在當時同意6年內將所有彰銀持股部位處理完畢。

台新金總經理林維俊今日指出，目前為止，大概2年時間，台新手上還可處分的彰銀持股約0.1%，差不多1100萬股左右，其他都已陸陸續續處分完畢，但不包括為了執行交換債、特別股，還5.7億保留在特別帳戶，主要因應未來交換需求。除了這個以外，現在總共可以處理、還沒處分的彰銀股權只剩1100萬股。

至於保德信人壽攤提部分，由於台新金去年收購價格攤提（PPA）成本達22.4億元，主因年初出售部分債券需一次加速攤提，今年前3季約攤提3.3億元，每季維持攤提1.1億元水準。

而台新在併購保德信人壽後，已更名為台新人壽，今年累計前3季總保費收入為214.43億元，其中初年度保費（FYP）收入95.4億元，該收入市占率由2022年底的1.7%成長至1.85%，業界排名也由第14提升至第13；此外，台新人壽前3季負債成本率持續下降，由去年同期3.92%下降至本季度3.82%。利變保單及分期繳保單大幅提升，銀行銷售通路亦穩定增加，資本適足率361%高於法定門檻。

對於市場關注與新光金等併購議題，林維俊說，對於任何可能合作併購對象，台新都持開放態度，只要有機會，任何案子都有興趣評估，但這不是針對新光金，而是對任何併購案覺得不錯都會評估，並在法令允許下可公布時，才會跟大家報告，暫時沒有可報告的。

這輩子第一次種樹！吳東亮偕彭雪芬台東造林　台新金種下4千棵樹

日圓貶破151！換匯再破底現0.2168元　專家建議到這價位可大膽換

升息末端鎖高利！美元定存年息還有逾5%　承作條件、解約規定看這

台股不要在乎尾數！永豐金黃蔭基估美明年Q3降息　台利率凍整年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞