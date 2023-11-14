全台首家「農食循環概念工廠」啟用 廠中廠模式開創新價值
京冠生技長期投入農食副產物高值化的研發應用，於屏東工業區打造全台首座「農食循環概念工廠」今(14)日正式啟用。京冠生技董事長楊青山表示，未來循環工廠將以「廠中廠」模式進駐各類型食品加工廠，協助加工後餘留的豆渣、茶渣、咖啡渣、綠豆殼等農食副產物轉化爲高營養價值的畜牧機能性飼料原料及保健產品。
記者陳美嘉／屏東報導
看好國內外動物精準營養及寵物保健市場蓬勃成長，楊青山表示，京冠擁有獨家固態發酵專利技術，透過農食循環工廠的模組化設計，可以如積木一般，以「廠中廠（In-house）」的方式進駐於各大食品廠中。透過與生產線相互整合，將食品加工餘下之豆渣等農食副產物直接轉化為機能性飼料添加物的生產原料。
楊青山進一步透露，更具規模的三廠已在籌備中，未來農食副產物的年處理量可望達到60萬噸。將來也期待透過跨國合作，帶動畜牧飼養相關產業「整廠輸出」，實現「產地到餐桌」的循環經濟生態鏈。
經濟部產業發展署組長吳振華表示，為引導產業朝向高值化、高端產品應用市場發展，以提升整體產業的附加價值率，經濟部協助京冠生技執行經濟部產業高值計畫-豆渣生質材料高值化技術，期盼藉由新循環商業模式的發展，幫助企業實現創新的多元ESG作為與產業新營運模式。
今(14)日工廠啟用首日即傳佳績，京冠生技與日本業者—好侍健康食品(House Wellness Foods) 現場簽訂合作備忘錄MOU，將攜手合作開發Eco Feed-後生元循環飼料，可應用於畜牧和水產飼料，讓動物營養更完善，提升全方位的升級配方。