跨世代直播／賴清德與學生面對面談青年政策　你來當面試官

《NOWnews今日新聞》長期關心青年，今（15）日舉辦年度盛事：2024總統大選青年論壇，今天上午9點30分邀請民進黨總統參選人賴清德與學生面對面，暢談青年政策，暢談領域包含兩岸、低薪、居住正義、能源政策，希望未來的總統，能親自告訴大家，對於台灣未來的想法。 我是廣告 請繼續往下閱讀 直播網址：https://youtube.com/live/q24XaoCCu9s?feature=share除了學生之外，許多關心青年政策的NGO團體今天也會到現場，針對不同領域提出問題，例如未來是否還會持續推動18歲公民權等，同樣希望獲得未來總統的承諾。2024總統大選青年論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會共同舉辦，除了邀請賴清德外，今天下午也會邀請民眾黨總統參選人柯文哲與會。不過國民黨總統參選人侯友宜與爭取獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，因另有行程，婉拒出席。更多「2024總統大選青年論壇」相關新聞。跨世代／不怕武統威脅 學者：讓北京明白「恐變打群架」跨世代／漲基本工資救低薪？ 解析台灣產業薪資現狀跨世代／政治小白怎參政？陳方隅：多關心政策議題別冷漠跨世代／擺脫低薪解方看這裡！「數位轉型」提高生產力