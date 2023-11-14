鄭中基7年前攻蛋狀態不佳！一想到就自責　「糟糕的回憶」

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了備戰演唱會，鄭中基每周都會跑步3天，每次都跑5公里，「我星期六、日會在家陪小朋友，固定週末留給家人，除非拍戲，跟其他演員搭到檔期，沒辦法的話就沒辦法。」他還透露，每天晚上7點鐘前一定會回家，但與家人相處時間還是覺得少，所以才會盡量都把週末的時間空下來留給家人。
7年前鄭中基攻蛋時，因為剛好碰上拍攝電影，需要在短期內增重，讓他在開唱當天狀態不佳，讓他自責很長一段時間，「那次唱的很辛苦，那次比較慘，所以一定要來復仇。」他無奈的說：「每次一想到那天，就覺得一定要再來，那些糟糕的回憶，那次我真的也很不開心，我自己坐在飯店放空，想說怎麼會這樣？所以希望這次可以唱到滿意。」不過《NOWnews今日新聞》記者7年前在現場觀察，其實鄭中基除了聲音略微沙啞，其實並沒有如他所說表現如此不佳，可能是鄭中基求好心切，所以才會一切都以高標準看待。
鄭中基透露從明年2月開始就開始準備演唱會，他搶先提到香港場的演唱會，12歲女兒會當嘉賓，父女倆會合唱，他開心分享：「女兒說，她上台之前會緊張，一開口就忘記（緊張）了，唱完很開心。」他也表示，明年的演唱會全家人都會來，爸爸則是會在觀眾席幫忙顧小孩，不會像7年前的演唱會，擔任他的吉他手。