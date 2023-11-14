民進黨張志豪被爆上酒店 民眾黨張志豪喊請勿錯認：我正直愛老婆
新黨立委參選人游智彬今（14）日踢爆，民進黨主席賴清德「空戰大將」新聞部主任張志豪，以及黨工王建智、朱武德等人都曾上酒店。張志豪老婆蔡幸芳稍早在臉書發文強調，「我相信我老公，我相信張志豪」。對此，與張志豪同名同姓的民眾黨北市議員張志豪表示，請勿錯認，並強調「我正直誠信愛老婆。」
記者呂炯昌／台北報導
游智彬日前指控賴清德選舉大將、民進黨組織推廣部主任林正鴻頻繁出入聲色場所、流連酒家，林正鴻隨後火速請辭，游智彬今日再提出事證，再爆張志豪、組織推廣部翁武德及社會運動部王建智也與林正鴻尋歡同樂。
對於相關爆料，張志豪妻子蔡幸芳也在臉書發出四項聲明表示，他每天的行程與見面對象她都知情；他們沒有假裝恩愛，利用別人老婆的眼淚來幫自己選舉很下流；「我所認識的張志豪，是尊重女性、愛護家庭的新好男人」，過多的影射都是涉及誹謗，有本事就拿出真正的證據，請自重。
台北市議員張志豪在臉書澄清表示，被爆料疑似上酒店抱一對爆乳辣妹、疑似要花錢收買並施壓爆料人、被指控上台發言下台發情等情事，本人鄭重聲明，「此張志豪不是我！」「請勿錯認，我是正直誠信愛老婆、奉獻義消31年的台灣民眾黨台北市議員張志豪」。