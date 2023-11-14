推動「寧靜街坊」護家園 基隆即日起加強取締改裝噪音車
針對改裝車所產生的噪音，影響民眾居家安寧及生活品質，基隆市政府今（14）日召開「寧靜街坊」噪音車輛防治記者會，宣布將自即日起執行加強取締，如有違反相關法規，將處以3,000至30,000元罰款，希望透過加強取締，有效改善噪音擾人問題。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市政府發言人余治明表示，為能有效遏止車輛擅自違規改裝排氣管及製造噪音案件，除編列明年度預算採購聲音科技照相執法設備外，也向環境部建議將現行噪音開罰標準的90分貝下修至84分貝，現行標準為90分貝；指出「寧靜街坊」專案將於自即日起開始執行，在管制時間內汽機車若使用未經審驗或檢驗合格的排氣管行駛於道路，經警察同仁攔查開立通報單，環保局將依噪音管制法裁處3,000至30,000元罰款。
余治明說到，未來將持續研擬、精進各項執法作為，藉由「環、監、警聯合稽查」有效改善噪音擾人問題，維護交通安全與安寧，讓基隆市民不再深受噪音汙染，建構基隆市民安心、舒適的生活空間，共同創造基隆友善「寧靜街坊」。
基隆市警察局交通隊隊長張豫立指出，即日起於每日20時至隔日02時將規劃「寧靜街坊」專案勤務，一天規畫6班次執行勤務；除採用定點制度外，也會針對南榮路、仁一路、信一路、東信路、北寧路、新豐街、八堵路、源遠路、湖海路、西定路、基金一路、麥金路等噪音熱點路段及39處汽機車改裝處周邊路段加強攔查，其餘時段結合一般線上警力加強噪音車稽查及通報機制，如經檢驗為任意變更或使用未經檢驗合格排氣管，將通報環保局依照噪音管制法加以實施罰鍰。