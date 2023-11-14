名家論壇》韋安／國民黨只有「硬起來」才有逆轉勝的可能！

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「膽小的，鬥不過膽大的」，國民黨要有靠自己，力拼到底也能贏的決心，「有柯也好，無柯也行」的霸氣。藍白合還有水到渠成，在自然且合情合理條件下成局的可能。
否則，膽小、退讓、將就、妥協，回歸採用不含政黨實力的「全民調」，絕無好結局。若柯贏當正的，但他最後毫無機會打敗賴清德。白忙一場。
若柯輸了，他也會不服氣。利用國民黨製造出來的「沒柯就贏不了」氛圍，找理由繼續獨立參選，搞「棄保」遊戲。那時反而靠著藍白合過程累積的「能量」，讓更多藍營人士跟著他起舞「棄藍保白」。
6月底，美麗島電子報民調，柯文哲支持度贏侯友宜11趴多。當時，藍營有人呼籲「棄侯保柯」。
11月初，柯文哲狂言妄語、演得過頭，讓藍白合卡關，泛藍和中間選民開始自動「棄柯保侯」。11月1日至3日美麗島追蹤民調第66波，在三腳督的情況下，賴清德支持度37.7%、侯友宜27.6%、柯文哲18.5%。侯已大贏柯9.1%，就算藍白合破局，國民黨三腳督也有獨立勝選的機會。
結果，最近又有藍營大佬，順著柯的意志，呼籲「全民調」來促成藍白合。而藍白合已進入政黨協商階段，藍白陣營最早所提的「民主初選」和「全民調」方案，早已成為過去式。若又重新回到「全民調」，無疑是委曲求全和妥協。
名律師陳長文，還投書媒體，揚言若朱侯金不接受「全民調」，就要公開表態呼籲「棄侯保柯」。7月23日，侯友宜在藍營「全代會」被正式提名當天，陳長文也投書，呼籲成立「政黨輪替大聯盟」，建議當時民調第三的侯友宜，不要選到底，應該禮讓柯郭代表在野力量來選。
同樣是美麗島電子報的民調，6月柯大贏侯，有人要「棄侯」。現在侯反超贏柯了，還是有人逼他就範，仍然要「棄侯」。這有多麼雙標、瞧不起和欺負「老實人」？有公義和道義嗎？
說什麼「全民調」國民黨黨內初選行之有年，所以現在藍白合也可比照辦理。
可是，柯文哲是「黨內」和國民黨黨員嗎？國民黨初選「全民調」，採全市話調查，有含柯堅持要的手機調查嗎？
2016總統立委大選，柯四處幫綠營候選人站台，造成藍營大敗，和國民黨來台後第一次「亡黨危機」。
現在又怕柯不合，藍白不合就贏不了，呼籲以「全民調」求柯繼續合。這顆「震撼彈」把國民黨震的四分五裂，原本有起色的選情和士氣打到谷底。
其實這種大動作，讓多數選民覺得，藍營連柯文哲都在怕，委曲求全重提「全民調」求和，無柯就贏不了，沒有靠自己贏的信心。也會讓台灣人，對國民黨失去信心和熱情。
其實，對柯文哲這樣，信奉毛澤東謀略的「半吊子弟子」，應該以毛之謀略應對，「放棄幻想、只有鬥爭」。硬碰硬，他才會實實在在跟你合。順著他意，柯會玩弄花樣，把國民黨搞得雞犬不寧，甚至「抄家滅門」。目前，鋪天蓋地挺「柯批藍」，「文革式」的輿論和聲音，可以問問柯，到底是哪來的？與他也沒有協作和默契？
柯文哲說對藍白合，不到最後1秒不會放棄，「不能合也要和」，總統不合立委也可繼續合。只不過是要「拿根吸管」，把國民黨的養分「吸飽吸滿」到最後一刻。
時間不多了，國民黨應該當機立斷，盡快對藍白合做個了結，要合就合，不合算了。不要再給柯文哲上下其手，分化瓦解和戲弄藍營，得了便宜還賣乖的機會。
不跟柯玩「全民調」，才是硬起來不怕他。表現出靠自己也能贏的信心，選民才會自發選擇棄誰保誰，重拾信心來支持國民黨。國民黨只有「硬起來」靠自己，自立自強不幻想，2024才有更大贏的機會，和最後逆轉勝的可能。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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