林保怡專訪／推掉全部戲約！「停工1年」陪伴生病老父母不後悔

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演繹弱視角色事前功課不可少，簡君晉導演特別安排林保怡與一名弱視朋友用餐互動，觀察其生活型態：「我問他你要去洗手間看不到男女標誌怎麼辦？」弱視朋友給出了一個令人無奈的回應：「沒辦法啊！我會在外面等人走出來」，無法用肉眼分辨，他們只能透過體型去判斷正確的男女廁方向，林保怡：「我從他身上學到很多，對角色有很大幫助。」
我希望我不是包袱！58歲林保怡視健康為第一
「人老了就會成為包袱？」是《白日之下》中不斷探討的社會問題，林保怡以香港狀況舉例：「很多朋友的父母都在老人院，為什麼不在家？香港住的空間很小、子女要工作沒時間照顧，不單單是香港這是全世界的問題，全世界老人有可能都是包袱，包括我啊！我希望我不是包袱。」今年58歲的林保怡，對於養老也有自己的看法：「盡量賺錢呀！多拍戲被提名就好」，他笑說平時物欲不高，維持固定運動習慣讓身體健康，就是最好的方式。
停工1年陪伴生病父母！林保怡推掉全部戲約
父母親早已離開人世，林保怡回憶起TVB時期：「我試過有1年不工作，有電視劇找我我都推了！因為我人生中媽媽第一次生病，我覺得一定要每天待在她身邊」，停工1年後開始意識到不對勁，林保怡才聯繫經紀人接拍《珠光寶氣》；回想起陪伴父母的那段日子，林保怡笑說住在附近的朋友，現在還會提起當時他推著爸媽喝茶、吃點心的事。《白日之下》11月17日全台上映。
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