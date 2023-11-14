台鐵活化高架下閒置空間！台中多目標商場、停車場將啟用

台鐵表示，台中都會區鐵路高架橋下多目標商場及停車場出租案，範圍北起自豐原火車站，南至大慶火車站，全線約21.7公里，相當馬拉松路跑「半馬(Half Marathon)」距離之廊帶出租空間。台鐵局為滿足台中大都會地區鐵路沿線商業服務及停車需求，歷時2年多年的規畫與整建，期間歷經疫情的衝擊，在本局協商台中市政府等相關公私部門協助下，一步一腳印突破困難，終於創造26場停車場及22處商場，預計可提供2370格汽車位及915格機車位。
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台鐵表示，商場預計113年6月至12月投入營運，將依台中市政府112年6月核准的全段都市設計審議，逐步辦理建築執照申請及變更作業，規劃進駐百貨商品、品牌餐飲服務、休閒服務或文創市集等商業設施，將提供更多元且優的飲食、遊樂、旅行購物體驗服務，帶動區域就業及經濟發展。
台鐵透露，積極協調相關單位，歷經長久的努力下，已逐步完成停車場闢建並提供民眾使用，目前已順利啟用13場停車場正式投入營運，提供827格汽車位及325格機車位，其餘場域預計今年底完成闢建。為符合現今環境保護與綠能減碳觀念，響應當前政府推動充電樁設置政策，將於停車場內提供電動汽車充電服務，預計今年底前設置總數可達50樁充電樁，為全球能源永續發展進一份心力，共造低碳城市綠能家園。
台鐵強調，積極轉型為扛起百年老招牌，戮力創造收益，活化高架道路下層閒置空間土地資產，不僅提供優質鐵路運輸服務，更帶給當地居民良好生活機能，提供便利且多元化商業服務及停車空間，充分發揮鐵路公共設施多目標的使用效益，活絡台中大城市。