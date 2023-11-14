47萬股東看過來！3大因素加持　台新金總座：樂觀看明年股利配發

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至於主要獲利引擎台新銀行表現穩健，各項放款業務均穩健成長，帶動前3季全行總放款年增達5.0%，從幣別來看，其中外幣放款年減9.7%，台幣放款則有6.8%成長，全行總存款則年增12.4%，存放比71.8%。前3季淨手續費收入達91億元，較去年同期成長5.1%，主因保險經紀手續費收入增加。在信用卡相關業務方面，簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達19.3%、31.9%，有效卡數也持續成長已逾447萬張，而特店家數近16.8萬家持續成長並穩居市場前列。
另一子公司台新人壽在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，累計前3季總保費收入則為214.43億元，其中初年度保費（FYP）收入95.4億元，該收入市佔率由2022年底的1.70%成長至1.85%，業界排名也由第14提升至第13；此外，台新人壽前3季負債成本率持續下降，由去年同期3.92%下降至本季度3.82%。
在子公司台新證券業務表現方面，在投資收益回升及經紀業務成長助攻下，台新證券前3季稅後淨利為11.1億元，年增達114.1%。除此之外，台新證券為迎戰AI時代，2023年推出新投資APP「Woojii-有錢」，結合看盤下單、智能選股、投資理財等全方位功能的投資工具，希望藉此引領更多數位原生世代的投資人加入投資行列。
不過，林維俊也談到，第3季全球通膨及經濟成長壓力延續，國內科技產品出口、外銷訂單與生產表現回升，各項經濟數據衰退幅度亦漸縮小。此外，近日中東局勢升級，預期將牽動全球經濟、股、債市及原物料市場，並隨著情勢變化在短期內波動加劇，未來將密切關注並審慎因應。
至於股東關的股利政策，林維俊說，現在討論明年配息有點早，可能應等到全年度獲利結算出來，比較整個市場狀況，並跟董事會提案通過，可能還需要半年多的時間。不過，今年獲利狀況還不錯，而且併購保德信人壽產生的廉價購買利益，去年有回沖一部分來配股，並沒有完全用完，約還有39億元，必要時可增加配股能力。
此外，他說，除原本獲利部分可以配股配息，廉價購買利益回轉的特別公積，明年也可用來配股，加上去年未實現損失也縮小，也有一些回沖，因此，他說，「明年配股配息樂觀看待」，只是最後仍要等結算及比較市場狀況等，會提出一個具有競爭力、吸引力數字，並提報给董事會，通過後才能定案，但他再次強調「樂觀看明年配股配息能力。 」