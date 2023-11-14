GINO爆得罪長官消失《天道》　同劇演員曝暖舉：315萬買車載同事

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李睿紳透露，私下和GINO還不錯，眼中的GINO對人都不錯，甚至「因為這樣他去買了一台Alphard ，他說『這樣大家如果以後一起出外景的時候，我可以載你們』。」賴郁庭、龍語申也表示都有坐過，「他是真的為了這部戲去買，他可以幫忙載一下大家去現場，讓大家在休息的時候，坐的比較舒服一點」，幾乎所有人都有去車子休息過。
GINO在《天道》飾演富家公子哥，傳出他10月有天拍完最後一場戲時，工作人員宣布換場，他傻眼地問：「剛剛不是先走（排練）1次嗎？」工作人員告訴他是正式錄影，這時總監製在副控室開麥克風說：「如果覺得不好，你可以再拍一次。」GINO回答：「你們覺得OK的話，我無所謂。」全場尷尬至極，後來GINO就從該劇消失。還指他因坐保母車與演員們疏離，不過，今同劇演員的一番說詞，也算為GINO澄清。
而《天道》劇情現加入新陣容龍語申，劇中廖凱鴻（李睿紳飾）為了想要東山再起，不惜拋棄未婚妻子彤（賴郁庭飾），甚至聯手小三把她關到瘋人院裡，被觀眾大罵渣到不行。但龍語申飾演的鐘軍出現，拯救了子彤，由於鍾軍身負家仇，具多變面相，帶神秘感讓人摸不著他的底細，三人也將上演三角戀。
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