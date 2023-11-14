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GINO爆得罪長官消失《天道》　同劇演員曝暖舉：315萬買車載同事

▲GINO傳出惹火劇組長官，《天道》拍一半被安排出國。（圖／翻攝自三立台劇臉書）
▲GINO傳出惹火劇組長官，《天道》拍一半被安排出國。（圖／翻攝自三立台劇臉書）

記者黃盈容／台北報導

GINO（蔡東威）今（14）日被爆演出八點檔《天道》，因為講話冒犯劇組長官，「被消失」《天道》。今同劇演員龍語申、李睿紳、賴郁庭與媒體茶敘，說到GINO的傳聞，李睿紳一臉狐疑，表示沒聽過此事，但也曝GINO私下一面，「他對人、對我們這些晚輩或是平輩都很好。」不僅如此，李睿紳為了劇組演員買了一台Alphard 保姆車，幫忙載演員們去拍戲現場，也提供給大家休息，「他就像一個好哥哥！」據悉一台Toyota Alphard 定價315 萬起。

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▲龍語申、李睿紳、賴郁庭與媒體茶敘，3人都覺得GINO私下人很好。（圖／記者黃盈容攝）
▲龍語申（左起）、賴郁庭、李睿紳與媒體茶敘，3人都覺得GINO私下人很好。（圖／記者黃盈容攝）
今GINO傳出因得罪長官被消失八點檔，三立則表示GINO消失的原因：「只是目前暫時告一段落。」李睿紳也直說，「真的沒有聽到過」，他坦言知道況明潔的戲分被交代「出國」，所以算是圓滿結束。事實上八點檔出現角色眾多，常有角色輪替。

▲李睿紳曝GINO私下暖舉。
▲李睿紳曝GINO私下暖舉。（圖／記者黃盈容攝）
李睿紳透露，私下和GINO還不錯，眼中的GINO對人都不錯，甚至「因為這樣他去買了一台Alphard ，他說『這樣大家如果以後一起出外景的時候，我可以載你們』。」賴郁庭、龍語申也表示都有坐過，「他是真的為了這部戲去買，他可以幫忙載一下大家去現場，讓大家在休息的時候，坐的比較舒服一點」，幾乎所有人都有去車子休息過。

GINO在《天道》飾演富家公子哥，傳出他10月有天拍完最後一場戲時，工作人員宣布換場，他傻眼地問：「剛剛不是先走（排練）1次嗎？」工作人員告訴他是正式錄影，這時總監製在副控室開麥克風說：「如果覺得不好，你可以再拍一次。」GINO回答：「你們覺得OK的話，我無所謂。」全場尷尬至極，後來GINO就從該劇消失。還指他因坐保母車與演員們疏離，不過，今同劇演員的一番說詞，也算為GINO澄清。

而《天道》劇情現加入新陣容龍語申，劇中廖凱鴻（李睿紳飾）為了想要東山再起，不惜拋棄未婚妻子彤（賴郁庭飾），甚至聯手小三把她關到瘋人院裡，被觀眾大罵渣到不行。但龍語申飾演的鐘軍出現，拯救了子彤，由於鍾軍身負家仇，具多變面相，帶神秘感讓人摸不著他的底細，三人也將上演三角戀。

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