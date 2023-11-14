不倒騎士單車環台抵桃園　身體力行推抗癌篩檢

台灣抗癌協會2023「不倒騎士•騎出生命」單車環臺於今日中午抵達桃園，桃園市政府衛生局熱烈歡迎並感佩癌友及陪騎公益勇士，騎行單車以10天完成1,100公里的環臺圓夢活動，現場不倒騎士以身力行，共同推廣健康抗癌理念，更共同響應桃園市擴大肺癌篩檢政策，鼓勵符合篩檢資格者踴躍預約受檢。
記者李春台／桃園報導
不倒騎士中有一位66歲簡先生（化名）於退休前後陸續做了3次全身健康檢查，但發現健檢項目並未包含「肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）」，簡先生知道相較於胸部X光，LDCT能更精確篩檢出早期肺癌，且考慮自己曾有20年吸菸史，因此決定再做LDCT檢查，結果確診為肺腺癌，目前已手術切除病灶，並加入台灣抗癌協會與夥伴們一起運動。簡先生說：「早期發現，勇敢面對，是夥伴們給我最大的啟發」，也因此藉由自身經歷，提醒有相關吸菸史或菸品暴露者，無論是否有出現症狀，均應及早接受癌症篩檢，以早期發現、早期治療。
衛生局表示，遠離癌症的關鍵，就是養成良好的健康生活習慣，如「均衡飲食」、「規律運動」、「體重控制」、「戒菸檳酒」及「定期篩檢」。目前衛生福利部國民健康署補助免費五項癌症篩檢(口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌)，且本市自今年3月起擴大辦理肺癌篩檢，針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大高風險族群提供LDCT肺癌篩檢，鼓勵符合篩檢資格的市民可至肺癌篩檢預約平台（網址：https://health.tychb.gov.tw/tyhpPublic/）申請預約。
衛生局呼籲，如符合篩檢資格，請儘早預約接受篩檢，若篩檢出異常，也應遵循醫囑安排就診。更多癌症篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁（https://dph.tycg.gov.tw/）查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。