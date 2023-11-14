五月天上海開唱！揭爆紅前難忘回憶 被狠問「你們能幹嘛」
五月天「好好好想見到你」演唱會持續隨著音樂往前行，13日來到上海的第二場，第二場邀請師弟蕭秉治擔任嘉賓，合唱彼此的歌曲〈OAOA〉、〈外人〉，當時五月天和蕭秉治的〈外人〉LIVE版釋出就衝上微博熱搜。五月天開唱時分享，曾經在上海居住一個月，那時還沒有很多人認識五月天，還遭媒體問：「F4長很帥，你們可以幹嘛？」
記者吳雨婕／綜合報導
13日的上海天氣雖然冷冽，怪獸說：「原來大家說很冷是這種感覺，昨天少了一點防護，今天手上戴著手套，做好萬全準備，與大家度過很好的晚上。」石頭看著台下歌迷穿好穿暖，「全副武裝」來聽演唱會，希望歌迷把熱情傳到台上溫暖五月天，瑪莎表示因為歌迷的尖叫聲，讓體育場就像大火爐般熱情，冠佑則形容這個場館像火鍋造型，要歌迷跟著五月天的歌大聲唱，瞬間氣氛就像麻辣火鍋一樣滾燙燙，說著說著也勾起五月天上海美食回憶，不過除了美食，上海也給五月天更多記憶，他們也提及曾在上海住一個月，當時大家還不認識五月天，被媒體狠問：「F4長很帥，你們可以幹嘛？」
在唱完〈生命有一種絕對〉後，阿信說：「回到上海見到大家就是五月天所期待的，雖然說這次天氣比較冷，但感受到大家滿滿熱情，在之前很熱情呼喊，感謝大家對五月天的愛，準備特別環節送給大家。」由近日與鼓鼓呂思緯組限定團GX的蕭秉治，擔任中場嘉賓，從升降台登場合唱〈OAOA〉，將現場氣氛炒熱到高點，蕭秉治每回看到師兄都相當害羞，身為師兄的五月天都忍不住想逗弄他，當阿信稱讚他外套好看，蕭秉治表示為上海特別準備，阿信開玩笑反嗆：「不是為五月天嗎？」