同名同姓政治人物傻傻分不清　張志豪、許淑華常被認錯鬧笑話

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我國政壇上的兩個許淑華，一個現為民進黨台北市議員，另一個以扮演神力女超人聞名，現在為國民黨籍南投縣長，兩人過去經常被稱為美女民代，但也常被搞錯。台北市議員許淑華表示，她在地方跑行程時曾有一個婆婆就跑來說，「謝謝你謝謝你救我們國民黨，我們國民黨真的非常感謝你，真的謝謝你，你一定要繼續加油，繼續加油好嗎？」她當時臉上三條線，直說不好意思，我是民進黨的許淑華。
去年8月，還是立委的國民黨許淑華參選南投縣長時傳出論文抄襲風波，因此許多民眾紛紛拿她過去扮演神力女超人的照片，大酸她是「省力女抄人」，雖然相當有創意，不過卻也讓同名同姓的民進黨台北市議員許淑華相當困擾，直喊「不要再cue我啦！」。
今年5月，興富發建設昨發生重大公安意外，頂樓塔吊掉落滯台中捷運軌道上，造成1死10傷。當時時代力量立委邱顯智誤植為「民進黨許淑華」拿了興富發50萬政治獻金，民進黨台北市議員許淑華後來澄清，興富發建設在2020大選，是捐給國民黨的南投縣長許淑華，並不是她。邱顯智後來也趕緊更正。
民眾黨張志豪擅用職棒球員照片玩同名梗曾遭抗議
「志豪」為台灣常見菜市場名字，在體壇與政壇也有3位張志豪。民進黨的張志豪第3屆新北市議員，2022年尋求連任失敗後轉任民進黨新聞部主任兼發言人，也是民進黨主席賴清德倚重的「空戰」大將，經常為黨的政策發言、辯護。
民眾黨的張志豪在2022年當選台北市議員之前曾擔過義消、華航機師，最著名是曾擔任過馬英九總統時期出訪的總統專機機師。張志豪曾表示，他期盼民眾黨主席柯文哲2024能選上總統，他能擔任柯文哲總統出訪的專機機師。
不過，今年3月，張志豪在臉書分享和中信兄弟球員張志豪、民進黨發言人張志豪的合成照，自嘲和其他兩人同名同姓，經常被誤認，但引起職棒球員張志豪不滿，球團更要求撤照。議員張志豪後來出面道歉，強調只是想藉照片讓大家分清楚，絕沒有惡意或是要蹭聲量。
林德福一次撞名3人
「林德福」這名字也是藍綠都有，國民黨有一位現任資深立委林德福，民進黨也有一名曾擔任教育部體育署署長的林德福，而台電也有一位前發言人叫林德福。有趣的是，撞名的3人彼此都認識，國民黨立委林德福還曾在臉書發文幽默回應此事，希望大家在投訴前先認對人，以免搞烏龍。