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SOGO周慶受惠「氣溫密碼」！童裝業績爆增5成、龍年商機提前爆發

▲遠東SOGO台北店週年慶日前登場，老天爺助攻、天氣轉冷讓各業種業績暴增 ！圖為忠孝SOGO百貨周年慶搶購人潮。（圖／記者陳明安攝）
▲遠東SOGO台北店週年慶日前登場，老天爺助攻、天氣轉冷讓各業種業績暴增 ！圖為忠孝SOGO百貨周年慶搶購人潮。（圖／記者陳明安攝）

記者許家禎／台北報導

東區最大連鎖百貨、遠東SOGO台北店週年慶日前登場，首日3館就創下了13.2億的佳績。業者指出，老天爺助攻、天氣轉冷讓各業種，像是保養品、男女服飾、冬被寢具、靴子、超市食材都創下佳績，今年第一波周年慶業績年增2.5%到3%，看好周慶第二波天冷商機再度發威，估服飾、寢具類將成長2到3成。另外，地緣政治也促進商機！消費者看準黃金可保值，再加上明（2024）年是龍年，因此不僅童裝大爆發，黃金珠寶反應也特別好，周慶4天就有2名百萬刷手。

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遠東SOGO表示，今年全台周慶業績目標120億元，台北3店目標則要拚到近70億元。由於近期天氣轉冷，有助各業種業績大幅成長，因此對業績目標很有信心。業者表示，百貨業者最喜歡四季分明，秋天氣溫最好在18到23度，因為出門採買的消費者會比較多。

觀察忠孝店首波周慶各業種，彩妝與保養類成長1成，高階歐系家電因可搭配裝潢，業績成長4成以上，其中又以洗碗機與洗衣機賣得最好。另外，旅遊人潮漸多，單眼相機與健走休閒鞋成績也不俗，年增２成，行李箱更是周慶4天就賣掉1000個，且多是大箱居多。整體而言，忠孝店首波周年慶業績來到約17億元，年增1.5%，業績達標且成長。

值得一提的是，國際上因為地緣政治發酵，忠孝店首度針對保值的黃金珠寶推出滿500萬送36萬SOGO禮券，堪稱是市場最高回饋，因此周慶登場後，就有消費者直接鎖定該優惠，使黃金珠寶業績年增4成，目前已有2位「百萬刷手」，一筆刷了500萬、一筆刷了600萬。

且由於明年是龍年，也有不少阿公阿嬤鎖定黃金，一組80多萬的黃金擺件，一下子就賣掉2組。童裝更是爆發成長，不僅買今年要穿的，明年的乾脆一起買，業績年增5成。業者表示，今年周慶除了超強商品力、回饋力道一年比一年強勁吸引消費者外，天氣轉冷、龍年婚嫁、物價漲幅抗通膨，以及不用出國即享匯差，都是周慶業績提升的動力，樂觀看好第二波周慶業績達標成長。

SOGO周年慶進入第二波，首波好評的LINE FRIENDS來店禮持續熱烈兌換中，忠孝館復興館11月15日起，滿額即可獲得友你保溫食物罐、友夠可愛透明直傘、友好時光餐盤碟組，敦化館則有友你好暖厚毛毯、友雙好足軟珪藻土地墊、友你陪伴四入碗組，超萌又實用的獨家贈品等著粉絲們來蒐集。


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