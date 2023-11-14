SOGO周慶受惠「氣溫密碼」！童裝業績爆增5成、龍年商機提前爆發

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觀察忠孝店首波周慶各業種，彩妝與保養類成長1成，高階歐系家電因可搭配裝潢，業績成長4成以上，其中又以洗碗機與洗衣機賣得最好。另外，旅遊人潮漸多，單眼相機與健走休閒鞋成績也不俗，年增２成，行李箱更是周慶4天就賣掉1000個，且多是大箱居多。整體而言，忠孝店首波周年慶業績來到約17億元，年增1.5%，業績達標且成長。
值得一提的是，國際上因為地緣政治發酵，忠孝店首度針對保值的黃金珠寶推出滿500萬送36萬SOGO禮券，堪稱是市場最高回饋，因此周慶登場後，就有消費者直接鎖定該優惠，使黃金珠寶業績年增4成，目前已有2位「百萬刷手」，一筆刷了500萬、一筆刷了600萬。
且由於明年是龍年，也有不少阿公阿嬤鎖定黃金，一組80多萬的黃金擺件，一下子就賣掉2組。童裝更是爆發成長，不僅買今年要穿的，明年的乾脆一起買，業績年增5成。業者表示，今年周慶除了超強商品力、回饋力道一年比一年強勁吸引消費者外，天氣轉冷、龍年婚嫁、物價漲幅抗通膨，以及不用出國即享匯差，都是周慶業績提升的動力，樂觀看好第二波周慶業績達標成長。
SOGO周年慶進入第二波，首波好評的LINE FRIENDS來店禮持續熱烈兌換中，忠孝館復興館11月15日起，滿額即可獲得友你保溫食物罐、友夠可愛透明直傘、友好時光餐盤碟組，敦化館則有友你好暖厚毛毯、友雙好足軟珪藻土地墊、友你陪伴四入碗組，超萌又實用的獨家贈品等著粉絲們來蒐集。