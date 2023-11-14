中職Gamania橘子集團金手套獎出爐！江坤宇4連霸、王威晨5連霸

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味全龍洋投鋼龍已囊括勝投王、三振王、最佳九人投手獎，本季30場先發出賽，183局的投球，41次守備機會中，完成13次刺殺、28次助殺、0失誤、守備率完美的1.000，拿下今年的投手金手套獎；守護本壘的重要功臣，蔣少宏今年447次守備機會，390次刺殺、56次助殺、18次盜壘阻殺、1失誤，守備率0.998，拿下生涯首座金手套獎。
今年唯一符合一壘金手套獎資格的選手，富邦悍將范國宸今年守備率0.994，鎮守一壘穩定軍心，最後以203分成功獲選，連續兩年收下一壘手金手套獎；味全龍李凱威蟬聯二壘手金手套獎，211次刺殺、336次助殺、4失誤、守備率0.993，坐穩味全當家二壘手，表現獲得肯定拿到220分滿分，二壘手金手套獎實至名歸。
中信兄弟黃金三游持續用守備證明實力，陣中不可或缺的兩位內野手，王威晨今年236次守備機會，77次刺殺、153次助殺、6失誤，守備率0.975，連續五年拿下三壘手金手套獎；江坤宇守護游擊大關，511次守備機會，197次刺殺、308次助殺、6失誤、守備率0.988，獲得滿分220分肯定，連續四年收下游擊手金手套獎。
統一7-ELEVEn獅陳傑憲今年282次守備機會，273次刺殺、9助殺、0失誤，是今年符合資格的外野手之中，唯一守備率1.000的選手；樂天桃猿陳晨威駐守外野，252次守備機會，243次刺殺、8助殺、1失誤，守備率0.996，收下生涯第一座金手獎；味全龍郭天信在外野時常上演精彩美技，293次刺殺、11次助殺，數據是符合資格外野手中最多，連續三年獲得外野金手套獎殊榮。
每位選手夢寐以求的年度最有價值球員，味全龍吉力吉撈．鞏冠今年106場出賽，110支安打、23支全壘打、67打點，下半季驚人的打擊火力，不僅在9月獲得打擊MVP，並連續兩年拿下全壘打王獎項；樂天桃猿廖健富是陣中主力重砲，本季111場出賽，121支安打、22支全壘打、83打點，數據皆為生涯新高，打點排名第一、全壘打排名第二、打擊率排名第四，穩定的火力輸出給予球隊適時幫助，是帶領猿隊闖進季後賽的關鍵角色；味全龍兩大王牌之一，鋼龍在中華職棒第三年投出生涯年，本季30場先發出賽，戰績13勝7敗，送出155次三振，防禦率3.00，包辦勝投王和三振王，投球成績亮眼，將與兩位本土選手爭奪最高榮耀。
中華職棒的好夥伴Gamania橘子集團連續三年冠名金手套獎，用實際行動力挺中華職棒，冠名「2023中華職棒Gamania橘子集團金手套獎」，支持台灣運動與優秀選手在舞台上發光發熱。「2023明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月21日晚間18:30，在台北萬豪酒店登場，不容錯過的年度盛會，邀請大家一同見證選手的榮耀時刻。
年度最有價值球員入圍前三名（依姓氏筆畫排列）
| 最有價值球員
| 吉力吉撈．鞏冠
| 廖健富
| 鋼龍
2023中華職棒Gamania橘子集團金手套獎（獎金：2萬元）
| 投手
| 分數
| 投手
| 分數
| ★鋼龍
| 168
| 肯特
| 16
| 陳仕朋
| 120
| 黃子鵬
| 7
| 吳俊偉
| 40
| 布雷克
| 3
| 布里悍
| 35
|
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| 捕手
| 分數
| 捕手
| 分數
| ★蔣少宏
| 205
| 陳重羽
| 45
| 高宇杰
| 90
|
|
| 一壘手
| 分數
| 一壘手
| 分數
| ★范國宸
| 203
|
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| 二壘手
| 分數
| 二壘手
| 分數
| ★李凱威
| 220
| 岳東華
| 93
| 三壘手
| 分數
| 三壘手
| 分數
| ★王威晨
| 183
| 劉基鴻
| 42
| 李宗賢
| 127
| 梁家榮
| 7
| 游擊手
| 分數
| 游擊手
| 分數
| ★江坤宇
| 220
| 林承飛
| 24
| 林靖凱
| 114
|
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| 外野手
| 分數
| 外野手
| 分數
| ★陳傑憲
| 193
| 陳文杰
| 5
| ★陳晨威
| 76
| 蘇智傑
| 5
| ★郭天信
| 43
| 林哲瑄
| 3
| 成晉
| 42
| 林孝程
| 2
| 岳政華
| 26
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- 分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。
- 依據選票辦法第四條：統計全部票數之總得分後，依得分數之高低決定優勝，同額競選者其得分必須為總選舉人圈寫同一位選手之可能最高分數之1/2以上，才得成為該獎項之得獎人，否則即為從缺。如：總選舉人為20人時，同額競選者其得分必須為50分以上。最佳九人獎及金手套獎之外野手部份由得分前三位之選手獲獎。
- 依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。
- 此次投票總參與人數：44人（含中職記錄組代表3人）。
- 投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。