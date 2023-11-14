精準健康新創布局歐洲　全球最大醫材展臺灣發光

隨人口老化及對醫療品質的追求，精準健康的發展已成為全球矚目焦點，科技在驅動未來醫療產業上扮演關鍵角色。今年由國科會副主委陳宗權副率40隊國家代表團，再次征戰德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA），並於12館設立官方「臺灣智慧醫療主題館」，協助學研新創、園區企業及智慧醫院建立國際投資和產業鏈結管道、吸引全球資金挹注，並參與大會主辦的全球新創競賽，讓我國尖端技術產品打開歐洲生醫重點市場大門。
記者陳美嘉／綜合報導
台灣智慧醫療主題館於德國時間11月13日隆重開幕，國科會副主委陳宗權開幕致詞表示，疫情結束後臺灣整體生醫產業經歷相當大的轉變，特別是近年因應生成式AI技術興起，精準健康、智慧醫療逐漸成為顯學。臺灣擁有全球知名的醫療水平，也有豐富的學術研究能力和優勢ICT產業，政府更積極跨域整合盼帶動相關技術發展、創造國際商機。
值得一提的是，今年大會指標新創競賽Startup Competition吸引全球逾300隊報名，僅12隊打入最終決賽，台灣代表團鉅怡智慧及醫華生技2隊脫穎而出，將於德國時間11月14日進行決賽、角逐總冠軍。這兩隊皆是國科會長期輔育之新創團隊，鉅怡打造全球首家取得FDA認證的臉部測量心率技術，醫華研發全世界第一套整合半導體及AI的病理分析檢驗系統，經由參展開啟歐洲市場布局。
今（2023）行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）專家建議指出，臺灣生醫產業具有尖端技術研發能力，但尚未在國際市場建立足夠知名度，未來應多方引進國際資金與人才、培育具國際競爭力之新創公司，並完善國內生技生態環境。對此國科會更積極爭取到11月16日大會指標國際論壇MCHF臺灣專屬Showcase，除為團隊搭建國際展示舞臺，面對面與國際加速器、企業、創投和學研鏈結，更藉此說明我國政策及資源，提升臺灣國際知名度；同時，也於展期間積極辦理商洽交流會，於展前積極曝光團隊資訊，期望與海外創投、加速器及合作夥伴交流，爭取全球商機。