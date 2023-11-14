黃河變態入魂連笑也不行！金鐘男星求婚完3個月認了「自打臉」
黃河、李玲葦、黃冠智主演公視愛情故事《同名同姓》，他們今（14）日出席記者會，黃河被虧「很久沒演正常角色」，不過拍攝時其實被導演陳永錤噹：「可不可以不要笑得那麼可怕？」有夠無辜。金鐘男配角得主黃冠智今年8月才求婚成功，戲裡卻說：「婚戒、鑽戒還不如活在自己的世界」、「現在還有誰想結婚哪」？他今苦笑：「根本是自打嘴巴。」
記者蔡依庭／台北報導
黃冠智今年8月向交往2年的演員女友小綠求婚成功，透露近來開始和未婚妻準備拍婚紗，婚禮應該會在明年舉行，也會在婚禮後登記，同時還強調「未婚妻沒有懷孕」，他單純是遇到一個想珍惜的人，非常甜蜜。黃冠智還異想天開，想效仿戲裡請黃河幫忙拍婚紗、找李玲葦當新祕化妝。
黃河分享當年拍完陳永錤的愛情奇幻作品《凱西五號》後，許願希望可多拍罪犯、精神疾患等特別一點角色，沒想到真的許願成功，黃河說：「演了10年的殺人犯、邊緣人，真的不能亂許願。」
他因這些沉重角色，邊緣人形象深植人心，自嘲：「很久沒演正常角色。」但在一場與李玲葦的感情戲，卻因為他笑開，讓導演皺眉說：「可不可以不要笑得那麼可怕？」黃河納悶回：「我是真的開心地笑啊！」卻被導演說：「感覺你笑完之後就要殺人了。」
黃河、胡瑋杰曾一起主演《危險心靈》，睽違17年又於《同名同姓》共演同窗好友；女演員陸夏、簡莉紋也有參與演出。《同名同姓》將於11月19日晚間10點，公視首播；也會上架公視+平台30天，提供免費收看。
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