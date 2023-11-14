Selina被爆密婚！Ella低調：不能多嘴 好姐妹產後近況全說了
女星Ella陳嘉樺今（14）日出席弘道老人基金會公益活動，育有一子「勁寶」的她，渾身上下散發著母愛，除了分享昨晚與兒子去夜市的生活，Ella也大方透露有去探望好姐妹Selina的兒子「小腰果」，親眼見證神聖的生產過程。一被問及好姐妹是否低調結婚？Ella則笑回「我不能多說啦！」就怕多嘴誤事。
記者詹鎰睿／綜合報導
Selina今年9月產下兒子小腰果後，就整個人沉浸在幸福的氛圍中，與男友小徐不斷在社群平台上放閃，而在一張全家福的照片中，就被眼尖的粉絲們發現，小倆口的無名指都帶著戒指，引發外界討論，是否早已低調完成結婚登記。當時Selina的經紀人則回應，那是兩人交往期間買的情侶戒，並未對結婚一事多做說明。
好姐妹Ella今日出席公益活動時也被問到此事，結果Ella笑說，她不能多說，「這是很私人的事情啦，我如果回答的話，那真的是多嘴！」媒體追問未來會不會考慮當Selina伴娘？Ella大笑表示，「我已經結婚了啦！還當伴娘？我當老娘就好！」
不過Ella也大讚Selina，生完孩子後身材差不多，不僅心情非常好，還很享受照顧小腰果的感覺，慶幸Selina沒有因為當媽媽後失去自我。由於Selina先前爆料Ella邊吃三明治邊看她生產，這讓Ella忍不住回應，「啊就餓了啊！」因為對血沒那麼害怕，再加上新戲《生命捕手》剛好就是醫療劇，讓Ella忽然覺得醫師的縫合手法很熟悉。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁