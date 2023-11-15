巷仔內／拜習會美中博弈各有所圖　台灣問題是「繞不開的紅線」

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拜登政府對於美中關係的定調很明確，那就是在某些領域合作，比如說應對氣候變遷；在某些領域競爭，比如說半導體的先進技術與設備；而在某些領域則尋求管控衝突，比如說軍事。
拜登在過去一年多來，多次在談話間反覆提及他的「合作、競爭、管控衝突」策略，財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）相繼訪中，強調中美經貿不應脫鉤；但在此同時，美國對於圍堵中國生產先進晶片依然沒有鬆手。在北京看來，美國是在玩「戰略欺騙」兩手策略，不願意落實雙方經貿合作不脫鉤的承諾，但對華府來說，能合作的合作，該競爭的競爭，則是一貫的中美框架原則。
那麼，台灣議題會落在美國定位框架中的哪個位置呢？2022年有一段時間，拜登多次明確表態會防衛台灣，外界甚至猜測美國對台政策將考慮由戰略模糊轉變為戰略清晰，但隨著俄烏戰爭膠著、以巴衝突爆發，美國面臨地緣政治壓力，加上即將迎來大選，白宮重心轉向國內經濟，在現今的美中關係，台灣議題顯然落在管控衝突的範疇，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）在10月19日重申美國反對單方面改變台海現狀，包括不支持台獨；德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）也在投書《紐約時報》時指出，華盛頓及台灣，應避免以台獨刺激北京。
中國：核心利益不容挑戰
相較於拜登政府明確可見的中美關係框架，北京對於中美關係的定調則顯得飄忽不定許多。今年3月習近平罕見點名批評美國，稱「以美國為首的西方國家對我實施全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。但到了10月與民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）會晤時，習近平則說「有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」。
鑑於中國的外交政策事實上很大程度繫於習近平的一念之間，中國官媒對中美關係的態度會發生急轉彎，《新華社》連發五篇評論呼籲中美關係「回歸正軌」，央視評論稱中美關係「好起來事在人為」也就不足為奇。
不過在台灣問題上，北京的態度則是始終一致，反覆重申台灣是「中國核心利益中的核心」。前中國駐美大使崔天凱，評論這次的舊金山拜習會時認為，只要「一個中國」原則受尊重，其他所有問題皆可談判。中國外交部發言人毛寧在13日例行記者會上，也再次強調「美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對台獨」。
中美又將在台灣議題各說各話？
按照拜習會登場前傳出的風聲來看，觀察人士多不認為中美之間能夠獲得重大突破，很可能連會後聯合聲明都沒有，兩人會晤主要意義是管理分歧、穩定雙邊關係，讓中美關係從過去一年的敵意螺旋脫身，進入脆弱穩定的狀態。
台海穩定是現下中美最大公約數，面對台灣議題，雙方很可能再度上演老生常談，習近平重申一個中國原則、台灣是核心利益不能妥協，拜登則強調反對台海現狀被任何一方單方面改變，並呼籲中國不要干預台灣大選。習近平很可能要求拜登明確反對台獨，拜登則會要求習近平節制在台海實施軍演，但雙方的要求都很難獲得回應，在各說各話，相互表態重申立場後，兩人就會轉而對爭議較小的議程進行討論。
台海局勢關係到民主與專制的價值觀之爭，存在著根本分歧難以調解，但無論如何，台海和平倚賴於美中台三方共同保持穩定，從今年2月的間諜氣球風波也能看見，中美關係隨時可能出現意料之外的「黑天鵝」，為了妥善應對難以預測的意外，中美之間或是兩岸之間，累積善意、保持溝通，進行風險管理還是至關重要。
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