許瑋倫光芒直逼林依晨！演太妹提名金鐘獎 前男友李威每年訴思念
「永遠的仙女」許瑋倫2007年當紅之際，趕去拍戲途中在國道發生重大死亡車禍，年僅28歲香消玉殞，震撼演藝圈，昨（13）日逢她45歲冥誕，粉絲專頁發文思念：「願天使生日快樂。」許瑋倫出道時鋒芒直逼同期的林依晨，甚至比好友更早獲得金鐘獎提名，過世後，舊愛李威年年發文訴說心中思念。
記者楊穎軒／綜合報導
許瑋倫顏值高，高中唸華岡藝校國樂科，畢業於淡江大學法國語文學系，詩書禮樂薰陶，自然氣質出眾，2001年拍廣告踏入戲劇圈，於偶像劇《流星花園》、《青春6人行》客串小角色，直到隔年與林依晨、施易男合作《18歲的約定》，以一頭挑染金髮的問題女學生「涼子」一角入圍第37屆金鐘獎最佳女配角獎，搶眼程度超越女主角林依晨。
迅速走紅後，許瑋倫戲劇、綜藝節目邀約不斷，音樂底子深厚的她，從小學習鋼琴、豎琴，也能玩吉他、爵士鼓、二胡，曾上節目秀才藝，「音樂才女」形象迷倒不少男女粉絲，加上個性謙遜、隨和，沒有負面新聞，又熱衷公益，形象相當優質，為公認的「零負評女神」。
沒想到，天妒紅顏，2007年1月26日晚間，她由女助理開車趕赴南投廬山，準備隔天拍攝新戲《太陽的女兒》，行經中山高速公路經苗栗路段時，由於疲勞駕駛發生嚴重車禍，車體嚴重扭曲變形，許瑋倫年輕生命戛然而止，往後幾乎每一年，曾和她交往2年的前男友李威，都會在許瑋倫冥誕、忌日發文悼念已逝的摯愛，連續10多年從不間斷。
李威重情的一面為人津津樂道，與他情同兄妹的李妍瑾陪過李威前往追思許瑋倫，她表示，對方也不只冥誕才去，「每年過年，李威家裡先吃完飯之後，就是奔往瑋倫家裡給長輩們拜年包紅包，李威是很少包紅包的」，稱讚李威有情有義，「這不是作秀，也不是一般人能一直堅持下去的，我能作證，身邊的好友們都能作證！」
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