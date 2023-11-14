南市府成立文化科技產業聯盟推動5G計畫「未來進行市」

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台南市政府結合2024年即將起跑的台南400 年系列活動，導入 5G 技術及新興科技的整合應用，企圖打造一個讓台南在地內容產業與科技產業融合、驗證的文化科技淬鍊場域，在數產署的支持下推動「未來進行市」計畫，當天邀請文化及內容產業、地方文化相關公私協會、5G 資服業者、大專院校、觀光工廠等法人組織、團體，籌組「台南文化科技產業聯盟」並正式成立。
為了讓地方文化、科技產業進行深度交流與互動，透過研商、討論等形式，激發科技應用及文化結合，以建構台南文化科技產業環境，當天另舉辦「5G 台南文化科技沙龍暨TAICCA 產業小聚」透過「世界咖啡館」模式辦理，以輪桌進行不同主題的地方產業協作溝通方式，擘劃未來台南 5G 文化科技行動方案。執行單位之一的崑山科大將由行政副校長鐘俊顏、電子計算機中心主任洪俊銘、公共關係暨廣告系助理教授陳瑞銘等人出席活動，說明5G科技應用於觀光工廠虛實整合平台的建置的執行內容。
鐘俊顏副校長表示，該校執行的計畫將建置一個嶄新的台南元宇宙平台，民眾進入該元宇宙世界可申請成為台南市數位市民盡情享受OMO線上線下行銷的優惠待遇，也可以數位分身參與多人即時互動交流活動等高科技應用，未來計畫另一個亮點Web3.0區塊鏈技術的應用落地後，更可讓台南市率先擁有一個跨地域限制的數位市民經濟圈。執行計畫過程中，該校也負責整合業界的研發能量，合作廠商包括未來市股份有限公司、酷冷科技有限公司，以及資暘數位有限公司等5G科技與資訊整合業者。