手做「涼西丸」！廣邀嘉義新住民同樂 DIY台式點心
內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，結合嘉義地檢署和嘉義市政府民政處宣導反賄選、戶政及居停留法令，並邀請嘉義市傳統文化與技藝協會陳真真老師DIY嘉義特色小吃涼西丸，讓新住民朋友從街頭美食瞭解在地文化。
國際中心賴正琳／綜合報導
在彰化和嘉義等地有一個古早味傳統小吃叫做涼圓，又稱為涼肉圓或是涼西丸，外皮由太白粉、樹薯粉或是地瓜粉調製而成，晶瑩剔透且富有彈性，內餡可包豬肉、香菇或是紅豆泥等材料，口味有鹹有甜，蒸熟後放到冰塊上降溫冷卻，吃起來清爽又消暑，是許多嘉義人從小吃到大的美食。
陳真真老師說，涼圓的由來據說是因為夏日天氣炎熱，賣肉圓的店家為了讓大家有食慾，便推出涼圓，並陸續發展出甜餡料的涼西丸。涼西丸的外觀像小彈珠，是她兒時和家人逛菜市場必買的點心，因此想和新住民朋友分享這道承載著她童年回憶的嘉義美食。
平時喜歡烹飪的越南新住民田妮很開心學會涼西丸的作法，她說，想做大顆一點的涼西丸，吃起來更過癮。和先生一起來參加活動的菲律賓新住民芮絲說，她沒有吃過涼西丸，覺得體驗課程很有趣，之後要和婆婆一起在家製作這道台式點心。
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，飲食是文化的核心靈魂，透過認識傳統小吃有助瞭解在地文化與生活，服務站每月定期辦理新住民家庭教育暨法令宣導活動，歡迎新住民踴躍參加，一起瞭解最新的法令政策、不同主題的課程以及認識更多的朋友。