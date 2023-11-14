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活動抽獎「李家人」包了？經發局：造成觀感不佳將進行機制調整

▲活動抽獎影片，現場還請了律師到場作見證，但還是引來民眾質疑活動的公平性。（圖／翻攝「桃園觀光工廠促進發展協會」粉絲專頁）
▲活動抽獎影片，現場還請了律師到場作見證，但還是引來民眾質疑活動的公平性。（圖／翻攝「桃園觀光工廠促進發展協會」粉絲專頁）

記者李春台／桃園報導

桃園市政府經發局舉辦「2023 桃園觀光工廠集章串連活動」，結果抽獎結果出爐，桃園市一家李姓民眾全家竟囊括了所有447個獎項中的142項，中獎率高達31.7%。這樣的結果讓參與活動的民眾炸鍋，直指主辦單位未做好控管，並影射有放水作弊之嫌。活動主管機關桃園市政府經發局今（14）日下午做出澄清表示，雖未發現有舞弊情形，但會將相關抽獎聯皆留存經發局保管，並將主動提供給政風處查驗。

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不滿這次活動公平信的民眾紛紛向市議員黃瓊慧陳情，她對抽獎結果進行了解後指出，桃園市經發局主辦的抽獎，有民眾發現這次活動總共447個獎項，李家人就抽中142個，幾乎每個項目都中獎。這次李家人一共抽到33萬元購物金、iphone15 pro、switch等，中獎率高達31.7%。這也引爆民眾質疑這是專為李家人主辦的抽獎嗎？市府重複抽獎的公平性在哪？

經發局指出，民眾於5月17 日至10月31日期間，前往桃園有參加串聯集章活動之觀光工廠及產業文化館，完成指定任務後，可獲得專屬戳章，集滿3個印章，即可參加抽獎活動，為刺激民眾參與，今年無中獎次數限制。

經發局11月8日於「桃園觀光工廠促進發展協會臉書粉絲專頁」進行直播抽獎，採全程不中斷直播錄影公正公開，邀請桃園觀光工廠促進發展協會及觀光工廠代表抽出共計447個獎項，並由曾耀賢律師見證抽獎過程。

經發局表示，於抽獎當日即針對中獎率較高民眾之資料進行交叉比對，確認中獎民眾確實依規定積極參與本次活動，未發現有相關舞弊情形。相關抽獎聯皆留存經發局保管，並將主動提供給政風處查驗。經發局提供數據指出，參加抽獎之張數為4,213張，抽出447個獎項。

經發局強調，本次活動係為鼓勵民眾至觀光工廠振興消費，經了解今年5月至10月活動期間，觀光工廠營業額及參觀人數均有成長，依參觀率前三名之觀光工廠營業額相較去年約增加超過200萬元，顯見活動對觀光工廠營業提升有顯助效益。感謝所有熱情參與的民眾，針對活動規則未限制中獎次數之情形，未來也將採納民眾之寶貴建議，於往後相關的活動中予以限制，避免中獎機會過度集中之情況，並將改用線上抽獎方式，避免抽獎過程疑義，以促進民眾參與及振興本市觀光工廠發展。

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