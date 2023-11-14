鴻海Q3「三率三升」、淨利季增3成 毛利率提升至6.66%
鴻海今（14）日公布2023年第三季財報，營收達新台幣1兆5,432億元，毛利率提升到6.66%，創下2017年第三季以來的單季新高。相較前一季與去年同期，也都呈現三率三升。單季歸屬母公司業主淨利為431億元，每股盈餘3.11元，也分別繳出季增31%與年增11%的成績。
記者許家禎／台北報導
鴻海2023年第三季營收達新台幣1兆5,432億元，季增18%、年減12%；毛利達1,028億，季增23%、年減5%；營業利益462億，季增49%、年減5%，及淨利（歸屬母公司業主）431億，季增31%、年增11%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.66%、2.99%、2.79%，相較上一季的6.41%、2.37%、2.53%、以及去年同期的6.16%、2.78%、2.22%，皆呈現三率三升的成果；EPS達3.11元，較去年同期增加0.31元。
以前三季累積來看，營收達新台幣4兆3,101億元、年減8%，毛利達2,747億，年減5%；營業利益1,176億、年減9％，及淨利（歸屬母公司業主）890億、年減12%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.37%、2.73%、2.06%，去年同期各為6.20%、2.78%、2.18%；前三季EPS達6.42元，較去年同期減少0.90元，主要差異原因是今年第一季提列投資公司減損所致。