UBA／有我在！大專籃球聯賽全面啟動 政大朝四連霸邁進
UBA大專籃球聯賽今(14日)同召開記者會，宣布新賽季正式啟動。112學年度喊出「有我在」作為新賽季的精神引領，既是選手充滿信心的自我喊話，亦是對隊友、支持者最堅定的信任與鼓勵，希望肯定每個角色的價值，都是成就團隊和UBA重要的一份子。
記者廖聿偉/綜合報導
本屆公開一級賽事循例由女籃打頭陣，預賽第1階段於11月17日至19日在文化大學率先登場，也是公開女一級賽事繼99學年度後、相隔11屆再登陽明山舉行。坐擁4冠的世新大學，上屆推進隊史里程碑、成為繼文化大學之後第2支完成4連霸的UBA女籃隊伍，本季仍是各隊亟欲翻越的高牆。然而各隊都面臨先發畢業或離隊的課題，也都進行重點補強，加上臺北大學、臺北護大相隔1屆攜手重返一級，12隊整體陣容稍有洗牌，期待數月磨合迸發女籃戰場新的火花。
公開男一級16支勁旅也蓄勢待發，有別往年預賽首階段編組方式，衛冕軍政治大學將領銜北部隊伍於11月21日至28日齊聚輔仁大學，上屆前3名正面交鋒；臺灣師大及中南部隊伍則將於12月1至8日在義守大學碰頭，排名接近的對戰組合將提前上演。
預賽第3階段將移師中部舉行，屆時臺灣體大、僑光科大兩地開打。本屆加入一級行列的隊伍，除了校史首度挑戰最高殿堂的中信學院及南應科大，還有闊別多屆強勢回歸的臺灣科大及虎尾科大，勢必會為競爭激烈的男一級帶來化學效應。
本學年度電視轉播同樣鎖定緯來體育台，網路直播由LINE TODAY與大專體總YouTube頻道SSUtv，中華電信MOD直播則有新加入的愛爾達體育4台，合計帶來208場轉播服務，且公開一級各階段皆有安排電視播出場次。