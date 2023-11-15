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台灣寶可夢中心曝6款紀念品！可愛到瘋　「何時開幕」官方這樣說

▲台灣寶可夢中心再度曝光6款紀念品，包含4款開幕紀念插畫的橡膠伸縮鑰匙圈，和兩款飲料杯套，讓粉絲驚呼「可愛到瘋掉」。（圖／翻攝官網）
▲台灣寶可夢中心再度曝光6款紀念品，包含4款開幕紀念插畫的橡膠伸縮鑰匙圈，和兩款飲料杯套，讓粉絲驚呼「可愛到瘋掉」。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

台灣預計12月即將迎來首間「Pokémon Center TAIPEI」，地點選在台北信義新天地A11。日前公佈了2波紀念商品，為皮卡丘、快龍、胖丁和熊寶寶的絨毛娃娃，近日再度公開6款紀念商品，有杯套、杯套環保袋和4款開幕紀念插畫的橡膠伸縮鑰匙圈。可愛度依舊高，但9成粉絲更狂敲碗問「什麼時候會開幕嗎？」除了日前公布會在12月開幕，確切的開幕日期，目前官方依舊保密到家，尚未公布。

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上月Pokémon Taiwan在IG上公布台灣寶可夢中心的紀念商品，分別為為皮卡丘、快龍、胖丁和熊寶寶的絨毛娃娃，近日再度公開6款紀念商品，有皮卡丘和甜竹竹的刺繡杯套和懷舊復古杯套環保袋，飲料提袋有彈性，所以不管是大杯小杯都可以使用。另外。還有皮卡丘、快龍、胖丁、熊寶寶共4款開幕紀念插畫的橡膠伸縮鑰匙圈。雖然有人依舊抱怨「台味」不足，但終於不是絨毛娃娃，也讓不少粉絲驚呼「可愛到瘋掉！」、「買爆」。

▲台灣寶可夢中心再度曝光6款紀念品，粉絲尖叫：「可愛到瘋掉」。（圖／翻攝官網）
▲開幕紀念插畫的鑰匙圈，下方的拉環可以伸縮。（圖／翻攝官網）
此外，更多人關心的依舊是「開幕日期」，大批粉絲持續敲碗問確切的開幕日期，可惜的是，目前寶可夢官方，甚至是台北信義新天地A11都保密到家，至今都尚未透露確切的開幕日期，粉絲還是要再多點耐心等待了！

▲台灣寶可夢中心再度曝光6款紀念品，粉絲尖叫：「可愛到瘋掉」。（圖／翻攝官網）
▲杯套有皮卡丘和甜竹竹的刺繡，提袋有彈性，所以不管是大杯小杯都可以使用。（圖／翻攝官網）
▲台灣寶可夢中心再度曝光6款紀念品，粉絲尖叫：「可愛到瘋掉」。（圖／翻攝官網）
▲另有杯套環保袋可以選購。（圖／翻攝官網）

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