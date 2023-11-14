沈玉琳財產上億擁4豪宅！理財祕訣公開　女星聽完臉綠：先回家了

方文琳出走高宇蓁公司跳槽當大牙師妹　認與前夫老婆「緊密關係」

▲方文琳（左）參與白冰冰製作新戲，透露離開高宇蓁公司改當大牙師妹，大器回應與前夫老婆關係。（圖／記者陳明安攝）
▲方文琳（左）參與白冰冰製作新戲，透露離開高宇蓁公司改當大牙師妹，大器回應與前夫老婆關係。（圖／記者陳明安攝）

記者蔡依庭／新北報導

58歲方文琳近期離開待了2年多高宇蓁當老闆的經紀公司「大創紅國際」，因緣際會簽約給有一堆8點檔演員的「傳軒媒體」，成為楊麗音、謝瓊煖、大牙、張書偉、勇兔、曾子益等師妹。她前幾個月和女兒還有前夫于冠華現任老婆合照，被誇是「地表最佳前妻」。在今（14）日出席新戲《天知道》祈福記者會，她一聽到關鍵字「前夫」沒啥特別反應，再講到合體的事，悠悠地說：「這是很平常的事情，我們都是家人。」讓人見識到她的氣度與包容。

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▲方文琳（右）帶母親到于冠華餐廳吃飯，也幫愛女齊優（下圖右一）慶生。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲方文琳（中）之前和前夫于冠華老婆（左）、寶貝女兒齊優相聚。（圖／翻攝自方文琳臉書）
白冰冰斥資6000萬元拍攝8點檔大戲《天知道》即將開拍，今特別選在五股賀聖宮玄天上帝座前舉行點燈祈福儀式。白冰冰透露很對不起江宏恩、郎祖筠，本來3年前談定的演員是他們，但籌備3年才開拍，跟他們的檔期撞期，玄天上帝由翁家明飾演、方文琳則飾演韻律舞老師，且最後是玄天上帝擲筊選出。

▲葛兆恩（右）和胡子萱在劇中有不少動作戲。（圖／記者陳明安攝）
▲葛兆恩（右）和胡子萱在劇中有不少動作戲。（圖／記者陳明安攝）
《天知道》有不少新人演員加入，除了胡子萱外，還有高凌風兒子葛兆恩（寶弟）、廣告美女張耘芝、童星出身的許瀞蔆等。為了能更完美的呈現劇中角色，新人演員已開始準備工作，與導演一起讀本，並為了劇中的打戲開始接受武術訓練，天天練功練到身上瘀青，腳扭到都不喊苦。葛兆恩為了拍戲從去年的90公斤已瘦到80公斤，離目標還有2公斤，白冰冰特別透露：「我已經請他練6塊肌，劇中會有洗澡戲。」

▲高宇蓁副業做得有聲有色。（圖／J.GAO提供）
▲高宇蓁副業做得有聲有色。（圖／J.GAO提供）
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