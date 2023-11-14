海絲佛教論壇 數字佛教藝術家分享數字教育健康發展新模式
第五屆海絲佛教福建論壇日前在莆田廣化寺登場，來自高雄的數字佛教藝術家宓雄應邀分享數字教育健康發展新模式，並通過新契機與世界各大佛學院、佛教組織共同構建更加多元、開放、可持續的佛教數字生態圈。
記者陳美嘉／高雄報導
以「佛教教育」為主題的兩個分論壇，數字宗教藝術研究院院長、網龍網路集團數字宗教事業CEO、佛圖網藝術總監宓雄擔任分論壇「佛教教育中國化與健康傳承」演講嘉賓，分享網龍網路公司在數字佛教教育領域所做出的探索與實踐，包括佛教智慧教室、佛教資源庫、福建宗教普法雲課堂、禪修課程系統、佛國之旅互動社交大屏、雲端浴佛&點燈、佛教VR體驗裝置、佛教AR眼鏡、數字機器人(助教)、佛教元宇宙、佛教AI智能音箱、圓瑛大師全息影像等。
他同時也提出新的思維，隨著從Web2.0到Web3.0的邁進，技術革新帶來全新的社會關系、經濟體系、信仰系統，這是一次資源的大規模再分配，而信仰是這一切體系重組、獲得更廣闊時空認同的基礎核心和底層架構。
宓雄於會中亦針對數字佛教教育提出幾點建議，包含「升級數字佛教資源庫、搭建各大佛學院學習交流平臺、開設網際網路軟硬體及運營課程以培養佛教高質量僧才、製作歷代數字虛擬高僧大德以實現佛教文化保護與傳承。」