亞冠賽／万波中正對台灣希望打全壘打！中華隊16日首戰日本隊

PLG／聯盟硬起來回應鋼鐵人！要求補備查程序　開會懲處砸車事件

▲P. LEAGUE+回應高雄鋼鐵人訴求，除要求鋼鐵人在更換大股東後按聯盟規章以書面通知聯盟備查外，也表示要針對之前該隊前領隊「砸車」一事開會進行懲處。圖為首任會長確定為張嗣漢。（圖／PLG提供）
▲P. LEAGUE+回應高雄鋼鐵人訴求，除要求鋼鐵人在更換大股東後按聯盟規章以書面通知聯盟備查外，也表示要針對之前該隊前領隊「砸車」一事開會進行懲處。圖為首任會長確定為張嗣漢。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

針對高雄17直播鋼鐵人近日社群貼文及該隊總經理高景炎先生影片所提之訴求，P. LEAGUE+聯盟官方今（14）日進行回應，除要求鋼鐵人在更換大股東後按聯盟規章以書面通知聯盟備查外，也表示要針對之前該隊前領隊「砸車」一事開會進行懲處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天稍早鋼鐵人在聲明稿中開門見山表示，自己遭到聯盟內部打壓，同時在提到球隊資金問題，聲稱已「多次說明和舉證，台灣現行法令是允許外資投資運動產業」，並強調「鋼鐵人現行的外資是經由經濟部投審會審批核准的，完全合乎法理法規。」

「但很不幸的，至今仍有居心不良的有心人士針對資金結構在外造謠生事，甚至在協會聯盟內部，也有人緊抓著這點說事，對我們提出不盡公平的要求，擺明就是要打壓排擠鋼鐵人。」鋼鐵人方面表示，若是因為經營不善或技不如人被市場淘汰，那沒有話說，「但如果是因為這些不公平、不合理的藉口來打壓排除我們，我們絕對不能也不會接受，我們更不會輕言放棄，我們將堅持我們的初衷和理念持續奮鬥，在高雄這遍主場土地上深耕貢獻。」

然而聯盟在今天傍晚也回應表示，先前高雄17直播鋼鐵人更換大股東時，未按聯盟規章以書面通知聯盟備查，故需即刻彌補程序，「此基於聯盟有責任審核大股東財務穩定性，以確保台灣職籃環境永續發展」。

此外，聯盟還表示，針對高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪砸車並遭通緝一事，由於事件發生於該員任職球隊期間，嚴重影響聯盟及球隊形象，造成社會大眾對職業籃球運動之負面觀感，聯盟將依規章於近期召開紀律委員會進行相關懲處。

鋼鐵人前領隊陳冠豪涉入嚴重的「砸車」暴力事件，受害者為《上報》前記者。根據報導，前者涉嫌主使砸毀女記者轎車，還在其車上裝設GPS、在水箱倒入百根鐵釘等行為，新北地檢署已偵結，陳冠豪將依侵入住宅、妨害秘密、毀損等罪起訴，他本人也因潛逃出境遭通緝。

PLG／攻城獅補塞爾維亞內線苦工伊凡　林冠綸盼提升5號位移動缺陷

PLG／鋼鐵人稱受內部打壓、排擠　強調球隊資金「完全合乎法規」

桃園城市籃球隊共用主場交流賽　T1台啤永豐雲豹擊潰PLG領航猿

PLG／高雄17直播鋼鐵人被Thank You了？球團發長文「不想說再見」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞