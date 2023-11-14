PLG／聯盟硬起來回應鋼鐵人！要求補備查程序　開會懲處砸車事件

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「但很不幸的，至今仍有居心不良的有心人士針對資金結構在外造謠生事，甚至在協會聯盟內部，也有人緊抓著這點說事，對我們提出不盡公平的要求，擺明就是要打壓排擠鋼鐵人。」鋼鐵人方面表示，若是因為經營不善或技不如人被市場淘汰，那沒有話說，「但如果是因為這些不公平、不合理的藉口來打壓排除我們，我們絕對不能也不會接受，我們更不會輕言放棄，我們將堅持我們的初衷和理念持續奮鬥，在高雄這遍主場土地上深耕貢獻。」
然而聯盟在今天傍晚也回應表示，先前高雄17直播鋼鐵人更換大股東時，未按聯盟規章以書面通知聯盟備查，故需即刻彌補程序，「此基於聯盟有責任審核大股東財務穩定性，以確保台灣職籃環境永續發展」。
此外，聯盟還表示，針對高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪砸車並遭通緝一事，由於事件發生於該員任職球隊期間，嚴重影響聯盟及球隊形象，造成社會大眾對職業籃球運動之負面觀感，聯盟將依規章於近期召開紀律委員會進行相關懲處。
鋼鐵人前領隊陳冠豪涉入嚴重的「砸車」暴力事件，受害者為《上報》前記者。根據報導，前者涉嫌主使砸毀女記者轎車，還在其車上裝設GPS、在水箱倒入百根鐵釘等行為，新北地檢署已偵結，陳冠豪將依侵入住宅、妨害秘密、毀損等罪起訴，他本人也因潛逃出境遭通緝。