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鴻海樂看Q4、AI伺服器將迎強勁成長　惟看明年展望持中性看法

▲鴻海集團董事長劉揚偉看第四季營運，認為可望持續加溫，呈現季增趨勢。對於明年展望，AI伺服器部分將迎來強勁成長，惟明年整體展望持中性看法。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海集團董事長劉揚偉看第四季營運，認為可望持續加溫，呈現季增趨勢。對於明年展望，AI伺服器部分將迎來強勁成長，惟明年整體展望持中性看法。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海今（2023）年第三季營收達新台幣1兆5,432億元，毛利率提升到6.66%，創下2017年第三季以來的單季新高，相較上一季與去年同期也都呈現三率三升。單季歸屬母公司業主淨利為431億元，每股盈餘3.11元。董事長劉揚偉表示，第三季整體表現優於預期，第四季營運可望持續加溫，呈現季增趨勢。對於明年展望，AI伺服器部分將迎來強勁成長，但同時公司也認為需要觀察貨幣政策、通膨、以及政經局勢等因素，目前保持中性看法。

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鴻海2023年第三季營收達新台幣1兆5,432億元，季增18%、年減12%；毛利達1,028億，季增23%、年減5%；營業利益462億，季增49%、年減5%，及淨利（歸屬母公司業主）431億，季增31%、年增11%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.66%、2.99%、2.79%，相較上一季的6.41%、2.37%、2.53%、以及去年同期的6.16%、2.78%、2.22%，皆呈現三率三升的成果；EPS達3.11元，較去年同期增加0.31元。

對於2024年的展望，董事長劉揚偉認為最需要觀察的影響因素是貨幣政策、通膨以及政經局勢。加上明年全球經濟成長預期將會減緩，所以對於明年ICT的展望，會保持比較中性的看法。鴻海會盡最大努力維持營運的穩定，並且配合客戶的需求，發揮公司的優勢。

不過，劉揚偉也預期明年度雲端網路產品中的伺服器會是主要的成長來源，尤其是來自CSP（雲端服務提供）客戶的需求持續成長，以及對於AI伺服器的強勁需求。EV的部分，Model T電動巴士持續穩定的生產當中，隨著MODEL C 也已經進入量產、陸續出貨，對整車營收開始產生貢獻。零組件方面，也逐步擴大項目以及規模，2024年營收也會繼續成長。

劉揚偉強調，鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應公司，今年鴻海科技日也提出智慧城市、智慧製造以及智慧電動車三大平台，未來AI工廠將作為助力，變得更加有智慧，AI工廠會分析大量資料，經過自我學習，生成出各種新的應用內容、或是解決方案。

電動車方面，鴻海目前總計有51項電動車計畫正在進行，其中達到「接洽商談」以上階段的有14家潛在客戶、23個項目正在接觸中。而備受關注的珍珠號低軌衛星日前成功發射，未來一年這兩顆衛星將會執行寬頻通訊實驗與太空環境探測，接下來在次世代通訊結合半導體、AI和EV的應用上，展開更多的實驗和探索，在新太空領域上，將與多家雲端平台、太空運算及衛星大廠合作，將低軌通訊衛星產業化。

針對近期集團大陸廠區的稅務土地稽核事件，財務長黃德才重申公司一直是以合法合規的原則在全球各地經營，目前集團生產經營一切正常，會積極配合相關單位作業，希望可以盡快完成相關工作，減輕大家對於不確定性的擔心。


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