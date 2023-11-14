鴻海樂看Q4、AI伺服器將迎強勁成長　惟看明年展望持中性看法

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對於2024年的展望，董事長劉揚偉認為最需要觀察的影響因素是貨幣政策、通膨以及政經局勢。加上明年全球經濟成長預期將會減緩，所以對於明年ICT的展望，會保持比較中性的看法。鴻海會盡最大努力維持營運的穩定，並且配合客戶的需求，發揮公司的優勢。
不過，劉揚偉也預期明年度雲端網路產品中的伺服器會是主要的成長來源，尤其是來自CSP（雲端服務提供）客戶的需求持續成長，以及對於AI伺服器的強勁需求。EV的部分，Model T電動巴士持續穩定的生產當中，隨著MODEL C 也已經進入量產、陸續出貨，對整車營收開始產生貢獻。零組件方面，也逐步擴大項目以及規模，2024年營收也會繼續成長。
劉揚偉強調，鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應公司，今年鴻海科技日也提出智慧城市、智慧製造以及智慧電動車三大平台，未來AI工廠將作為助力，變得更加有智慧，AI工廠會分析大量資料，經過自我學習，生成出各種新的應用內容、或是解決方案。
電動車方面，鴻海目前總計有51項電動車計畫正在進行，其中達到「接洽商談」以上階段的有14家潛在客戶、23個項目正在接觸中。而備受關注的珍珠號低軌衛星日前成功發射，未來一年這兩顆衛星將會執行寬頻通訊實驗與太空環境探測，接下來在次世代通訊結合半導體、AI和EV的應用上，展開更多的實驗和探索，在新太空領域上，將與多家雲端平台、太空運算及衛星大廠合作，將低軌通訊衛星產業化。
針對近期集團大陸廠區的稅務土地稽核事件，財務長黃德才重申公司一直是以合法合規的原則在全球各地經營，目前集團生產經營一切正常，會積極配合相關單位作業，希望可以盡快完成相關工作，減輕大家對於不確定性的擔心。