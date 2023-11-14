天氣變冷！鏟屎官爽用「最軟萌暖腳器」 胖橘厭世上工：有魚乾味
冬天逐漸到來，氣溫也漸漸下降，民眾開始拿出保暖衣物防止著涼。日本就有一名飼主，竟將愛貓當作免插電又可吸可嚕的可愛暖腳器，胖橘貓趴在睡窩中也一臉厭世地用身體幫鏟屎官暖腳，兩人可愛互動笑翻網友，直呼：「貓應該是聞到魚乾味吧！」
記者賴禹妡／綜合報導
網友＠tanaka_fujimoto昨（13）日在社群平台X（Twitter前身）貼出照片，只見畫面中，橘貓正舒適地躺在睡窩中，而飼主將雙腳埋進貓貓的身下，把愛貓當成免插電的可愛暖腳器，利用橘貓胖胖的身軀及蓬鬆的軟毛保暖，而橘貓雖然一臉厭世，但仍乖乖地躺在窩中幫主人暖腳，畫面看起來溫馨又舒適無比。
照片曝光後，立即引起熱議，時常分享日本旅遊知識的粉專「魚漿夫婦」也轉發到臉書，並笑喊「這個免插電暖腳器給大家參考一下。（其實是宜得利的貓床）不過您可能要先有一隻貓貓。」
對此，網友也紛紛留言笑喊，「通常插進去的過程都會被咬，我很有經驗，給大家參考」、「貓應該是聞到魚乾味吧！」、「產品照片備註，貓咪必須自己搭配使用，效能加倍！」
更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請鎖定「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台 」粉絲專頁