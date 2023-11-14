專家看美方調整供應鏈、AI需求爆 明年台廠有挑戰也有機會
時序即將進入2024年，如何擬定新年度的投資策略，成為投資人的熱門議題。有證券業者自11月起舉辦「大師講座」，邀請財信傳媒集團董事長謝金河分享，他表示美國調整供應鏈，牽動中國、墨西哥及加拿大的經濟發展，連帶也影響台灣相關產業。知識力專家社群創辦人曲建仲看近來熱門的人工智慧則說從晶片設計、封裝製造，到整體伺服器系統的規劃與配置等，台廠將是最大的受惠者。
記者許家禎／台北報導
富邦證券自11月起分別於北、中、南舉辦三場「大師講座」，台北場邀請謝金河，台中及高雄場則邀請曲建仲博士，分別以全球經濟局勢及人工智慧的產業動向為題，希望協助客戶在多空未明的時刻，掌握投資機會、提前布局。富邦證券董事長程明乾致詞時表示，透過AI數據分析，提供客戶差異化的理財服務，期望能滿足客戶的投資需求。未來也將持續就資產傳承與規劃等議題提供協助。
財信傳媒集團董事長謝金河分享，美國聯準會的資產負債表規模自2022年4月高點約8.4兆美元下滑至最新公佈的7.298兆美元，縮表方向明確，且因應通貨膨漲而快速將美元基準利率由0%到0.25%的區間調升至5.25%到5.5%，將促使資金持續流往美國。
謝金河也指出，美國調整供應鏈將牽動美國主要進口國，例如中國、墨西哥及加拿大的經濟發展，連帶將影響台灣相關產業，值得投資人持續關注。
而擅長以淺顯的方式向普羅大眾拆解艱深的科技概念的知識力專家社群創辦人曲建仲談到人工智慧則表示，不同人工智慧模型及具發展潛力的應用，從晶片設計、封裝製造，到整體伺服器系統的規劃與配置等，台灣相關產業有機會成為最大的受惠者，投資朋友值得持續關注。