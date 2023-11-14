白冰冰砸6000萬拍戲不能有差錯！逼翁家明禁慾 苦了老婆俞小凡
白冰冰斥資6000萬元、耗時3年，製作的新8點大戲《天知道》終於要開拍，今（14）日特別選在五股賀聖宮玄天上帝座前舉行點燈祈福儀式。翁家明飾演玄天上帝，首次演神明，他說：「我今天懷著敬畏的心，都不敢亂講話。」劇中方文琳和倪齊民有感情糾葛，翁家明也關心著自己的感情事，白冰冰秒回：「你是我的神，怎麼可以談戀愛，拍攝時還要戒女色，那陣子也不要有房事 ，叫老婆俞小凡忍一忍。」翁家明只好無奈答應。
記者蔡依庭／新北報導
白冰冰特別提到和玄天上帝的淵源，有天她去拍實境節目，場景有顆樹的盆景，她叫人移開，移開後下面有很多蚯蚓，她請人掃乾淨，結果拍完她人就不舒服，上吐下瀉，「後來我聽說這樹已經幾十年，我移開沒有先打個招呼。」
當場有工作人員拿一個護身符給她，「我一戴上，就全身大汗，吐出一口全是黑色的，整個人虛軟，但馬上人就好了。」護身符是工作人員過世阿嬤給的，他也不知是哪位神明？問了媽媽才知道是「玄天上帝」。
白冰冰長期受玄天上帝照顧，3年前發願要拍攝玄天上帝的故事。白冰冰全是靠自己出錢出力 ，預計拍攝4個月、共30集、每集60分鐘，她期許，希望有更多玄天上帝的宮廟可以來共襄盛舉，「台灣長久以來都是長壽劇，一集2個半小時預算不到100萬元，我們一集60分鐘就要200萬元，期許可以改變一下台灣的電視生態。」
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