中捷開不了工誰的錯？賴清德重申全力支持　斥盧秀燕滿口選舉語言

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賴清德致詞時呼籲大家支持謝志忠，未來和他攜手解決豐原被邊緣化問題，他強調自己一直大力支持台中的發展，接著話鋒一轉，指2018年10月3日擔任行政院長時，便核定捷運藍線，對於盧秀燕指中央不支持，「這完全是選舉語言、不是事實，證據能說明一切」。
賴清德說，捷運藍線至今無法動工，原因在2018年可行性評估計劃通過後，接下來應該將綜合規劃送審交通部，卻拖了800多天、直到2021年3月才送，台中市政府不只拖時間還變更計劃，從路線、捷運站體位置，興建方法都改變，通過可行性評估時的預算是981億元，800多天後變成1615億元，馬上增加633億元，預算追加65%，交通部當然要審核預算是否合理、評估負擔比例等問題。
賴清德說得很投入，特地來看副總統的阿公阿嬤們卻是鴨子聽雷，甚至有點待不住。他接著批評沙鹿站的設計問題很大，不僅無法和台鐵共構，施工時還會對當地交通造成嚴重衝擊。他二度強調交通部並非不支持台中捷運，是根據專業在審查，並批評盧秀燕「身為市長，選舉期間不該跟市民報告非事實的事」。
賴清德說，自己當院長時就核定藍線可行性評估，未來若當選總統也會繼續支持台中捷運系統，不僅要帶動台中發展，週邊縣市也要照顧到。他表示捷運系統應該延伸到彰化、南投，希望未來市府能負起責任，盡全力讓建設都能落實。
台中市新聞局長鄭照新回應表示，賴清德前院長通過可行性評估的時間，市長盧秀燕還沒當選，副總統只需要告訴台中市民，捷運藍線綜合規劃年初就經過交通部核定通過、等待行政院核定，為何到了年末，還有一大堆理由？現在是否通過核定，正好可驗證有無差別態度，如果沒有差別，應該儘速通過。
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