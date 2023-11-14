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捷運小港林園延伸線動土　陳其邁：一車到底實現對鄉親承諾

▲「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線土建、機電及軌道統包工程」聯合動土典禮，市長陳其邁偕同行政院副院長鄭文燦等人一同祈福動鏟。（圖／高雄市政府提供）
▲「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線土建、機電及軌道統包工程」聯合動土典禮，市長陳其邁偕同行政院副院長鄭文燦等人一同祈福動鏟。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市政府今（14）日舉行「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線土建、機電及軌道統包工程」聯合動土典禮，市長陳其邁偕同行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、立委林岱樺及賴瑞隆、議長康裕成率多位議員一同祈福動鏟，陳其邁表示，林園延伸一車到底是政府對於林園鄉親的承諾，提供林園一條連結市區便捷安全的交通服務，落實交通平權。

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陳其邁提到，小港林園線110年12月通過可行性評估、111年9月通過綜合規劃報告，經過2年多時間完成中央審核程序，經過1年準備順利動工，林園鄉親過去承擔許多重工業的污染，延伸線一車到底兌現政府對於林園鄉親承諾，並牽涉整體半導體S廊帶佈局，材料、設備到半導體的生態系形成，未來小港林園區也將有高科技材料、設備等廠商的進駐。

陳其邁表示，自他上任以後，加速推動小港林園線的軌道佈局，今年12月輕軌即將成圓，承諾的捷運路竹線、黃線也都順利推動進行，以加速高雄交通建設；他也談及TPASS上路後的使用量，週一到週四運量約成長三倍，整體運量也成長了三成， 不僅落實交通平權，使用綠色大眾運具成為交通骨幹，亦使高雄在推動淨零轉型過程中往前邁進一大步。

鄭文燦則說，高雄的捷運建設正處於關鍵時刻，紅線、橘線、輕軌成圓，黃線也緊鑼密鼓籌畫中，捷運往北岡山路竹延伸已動工，小港林園線在今日動工，未來捷運成網即將來臨，小港林園線的歷史及倡議許久，此路線牽涉管線及工業安全、地方交通需求與系統整合，最難得的是去年核定綜合規劃，1年期間完成統包非常不容易，他給予陳市長所帶領團隊展現的執行力高度肯定。

捷運局指出，捷運小港林園線自既有紅線小港站往南延伸，全長約11.59公里，設有6座地下車站及1座高架車站，路線行經小港及林園區，可服務約23萬名人口，串連臨港工業區、新材料循環產業園區及高值化產業園區，預計119年完工通車，亦屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」中的關鍵基礎建設，將串起南部半導體材料S廊帶的其中一環，為小港林園沿線民眾帶來便捷舒適的捷運建設，均衡高雄區域發展。

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