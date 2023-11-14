單季創高！台積電調高Q3現金股利 今年從3元到3.5元
「護國神山」台積電今（14）日召開董事會，決議核准配發2023年第三季之每股現金股利3.50元。原本外界預期這次每股現金股利可能維持3.0元，但意外調高至3.5元，創台積電單季配發股利的新高，其除息交易日為明（2024）年3月18日，並於2024年4月11日發放。
記者許家禎／台北報導
台積電自2019開始股利改採每季發放，單季首次配發每股現金股利為2元，接下來有7個季度配發2.5元，2021年第一季到去（2022）年第四季股利為2.75元，今（2023）年第一季則首度來到3元，第二季維持3元，這次發布第三季來到3.5元。
台積電董事會今日核准配發2023年第三季之每股現金股利3.50元，其普通股配息基準日訂定為2024年3月24日，除息交易日則為2024年3月18日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，也即自2024年3月20日起至3月24日止，停止普通股股票過戶，並於2024年4月11日發放。
此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日也為2024年3月18日，與普通股一致。台積電美國存託憑證之配息基準日訂為2024年3月19日。
台積電今日董事會也核准資本預算約美金43億4,195萬元，內容包括1.建置先進製程產能。2.建置先進封裝、成熟及特殊製程產能。3.2024年研發資本預算與經常性資本預算。4. 2024年資本化租賃資產。