用愛築避風港　高雄表揚推展「家庭教育」績優團體與個人

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個人組分別為忠義國小主任駱怡如、桂林國小組長柯文生、永清國小主任黃淑貞、援中國小主任侯國林、中山大學員工子女非營利幼兒園園長鄧筱蓉、高雄市原住民蘆葦教育成長協會理事長婭蘋．伊斯坦大、普門中學主任許淑芬、岡山國小老師沈槿涵、福康國小主任黃顯章、建山國小校長曾國義及社團法人高雄市唐氏症歡喜協會社工湯明洲。
「是熱情也是使命。」獲得績優個人獎的高雄市原住民蘆葦教育成長協會理事長婭蘋．伊斯坦大，是楠梓區國昌國中的國文老師；她說，擔任國中教師20多年，發現許多原民孩子對自己家鄉與家庭失去認同感，讓她於6年前決定創立高雄市原住民蘆葦教育成長協會並擔任理事長，多年來與高市府教育局家庭教育中心合作，服務偏鄉家庭，包含桃源區、那瑪夏區等區，她深入原鄉許多家庭，用心將家庭教育功能帶入家庭，讓家庭成為一道堅實的避風港。
連續兩年獲得績優團體獎的鼎金國中秉持沉默耕耘、莫忘初衷的信念，舉辦各項活動以充實、健全家庭功能，並增進親子關係。同樣連獲兩年獲佳績的忠義國小則致力整合家庭教育資源與服務，積極辦理豐富多元的家庭教育活動來提升家長的親職功能。
楠陽國小致力深耕家庭教育推展，已7年連霸榮獲績優團體獎，透過閱讀、校訂與多元文化課程，在家庭教育上進行融入與實踐，以多元管道、線上教室及辦理符應世代的親職講座，讓家庭關係有良善互動溝通，彰顯家庭教育的重要及價值。