遭詐想追回警示戶款項！金管會示警有新型態詐騙 籲報警勿找代辦
又有新型態詐騙手法！金管會今（14）日表示、近一個多月接獲多近百件疑似向被詐騙民眾收取費用，稱可代民眾陳情，要求銀行返還匯至警示帳戶剩餘款項，金管會呼籲遭詐騙民眾應先向警察機關報案，若有第三人宣稱可以代為協助，向銀行要求處理警示帳戶內款項發還事宜，並收取費用時，更要提高警覺勿輕信，以免再受騙。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局指出，依據「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，警示帳戶中若還有被害人匯（轉）入的款項未被提領時，銀行應依開戶資料聯絡開戶人，與開戶人協商發還警示帳戶內剩餘款項事宜，包含得洽請警察機關協尋1個月等。若屬疑似交易糾紛或案情複雜等案件，則不適用上開發還規定，應循司法程序處理。
不過，金管會近期發現，有代辦公司會拿著「委託書」來找金管會，希望金管會能交付銀行，把匯入警示戶的款項返還。由於都是同一群追索人，也讓金管會有所警覺，並提醒民眾不要上當，民眾如有尋求返還警示帳戶剩餘款項，不要透過第三人代為處理。
銀行局表示，警示帳戶內剩餘款項發還，涉及執法或司法單位，非銀行可自行決定，要配合警方偵辦及司法判決結果辦理。因此，民眾若遭遇詐騙，應儘速向警察機關報案，如果有第三人宣稱可以代為向金管會陳情協助，向銀行要求處理警示帳戶內款項發還事宜，並收取費用時，這時就提高警覺，小心注意是否涉有詐騙。