PLG／鋼鐵人爭議風波不斷！稱被內部打壓　至今仍冷處理砸車事件

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鋼鐵人還呼籲PLG聯盟首任會長張嗣漢，要求他「秉持公平、公開和公正的立場，檢視並處理現行對鋼鐵人不公平、不合理的作為，讓協會聯盟的團結和公信力不被破壞。」
鋼鐵人資本屢遭外界質疑 稱遭內部打壓、排擠 聯盟給出回應
去年中，高雄市鳳山區市議員參選人許易鼎召開記者會質疑，高雄鋼鐵人股東資金來源不清，逼退原有的專業團隊，深恐球隊經營不善，擔心球迷權益受損。去年《上報》也在調查報導中對此多有質疑，鋼鐵人董事長黃哲寬向該媒體及該名記者提告，但敗訴。
今年6月，鋼鐵人獲得經濟部投資審查委員會審批通過增資案，投資人錢濤正式成為球隊股東。在等待一年後，投審會和國安局、陸委會、移民署等政府相關聯審單位同意球團提出的增資案。本以為爭議暫時告一段落，但隨著球團今日自爆受打壓，上述相關事情也再度成為討論話題。
P.League+職籃成立至今是第4季，今夏歷經多個場外風波，說明聯盟根基未穩，還需要時間建立職籃該有的規章機制，同時完善自身內部組織營運機制。鋼鐵人作為職業球團，本就有必要受到內部和外界質疑，讓球迷得到信服的答案。
對於鋼鐵人提出之要求，PLG官方當日重申「公平、公正、公開」之立場與原則，並強調6隊均需遵守規章權利義務，一視同仁。針對球團的不滿，也回應表示「然先前高雄17直播鋼鐵人於更換大股東時，未按聯盟規章以書面通知聯盟備查，故高雄17直播鋼鐵人需即刻彌補程序。此基於聯盟有責任審核大股東財務穩定性，以確保台灣職籃環境永續發展」。
記者遭球隊前領隊於任職期間砸車 鋼鐵人至今沒給出讓人信服之回應和處理
根據檢警調查，去年10月5日，《上報》記者報導鋼鐵人球隊背後資金，疑似來自中資消息，引起該隊前領隊陳冠豪不滿。他涉嫌指使助理跟黑道等人夥同，一同潛入記者停車地下室，並且假裝跟記者約要訪問爆料，卻又在她車上裝上GPS。根據判決書，3名黑衣男持鐵鎚敲破轎車車窗，又往轎車水箱倒入超過百根鐵釘，企圖「毀車」，而陳冠豪事成之後也分給小弟約22萬元。
陳冠豪目前疑似潛逃至香港，檢方也已對陳冠豪發出通緝，另依侵入住宅、妨害秘密、毀損等罪起訴陳韋光等7名共犯。
如此嚴重之情事，鋼鐵人不但沒有積極處理，還等到今年6月才讓陳「主動請辭」。之後球團發表一則避重就輕的聲明，稱「對於陳冠豪前領隊之個人行為及是否涉案，本球團無從置喙，請外界切莫做過多聯想」。
新北地院在今日針對此案開庭審理，經濟民主連合和台灣新聞記者協會皆到場聲援，質疑該球團威脅記者、對新聞自由造成傷害，經民連智庫研究員許冠澤也稱情節如此嚴重之事件，「高雄17直播鋼鐵人球團不用向陳姓記者、向社會道歉嗎？」
而在8月爆出事情後，歷經將近三個月，今日PLG聯盟終於對此發出聲明。在官方聲明中稱「由於事件發生於該員任職球隊期間，嚴重影響聯盟及球隊形象，造成社會大眾對職業籃球運動之負面觀感」，將依規章對高雄17直播鋼鐵人前領隊砸車並遭通緝一事召開紀律委員會進行相關懲處。