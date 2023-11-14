大谷翔平真的太神了！跟日本隊栗山英樹監督獲得正力松太郎獎肯定
美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今天獲得正力松太郎獎的特別獎，這獎項象徵日本職棒最高榮譽，而他跟火腿隊時期監督栗山英樹一起奪獎，原因是振興日本棒球運動之外，還幫助日本隊拿下經典賽世界冠軍，而正力松太郎賞得主，就是暌違38年幫助阪神虎隊奪冠的岡田彰布監督。
記者吳政紘/綜合報導
正力松太郎賞是為了紀念日本職棒之父「正力松太郎」而設立的獎項，他也是讀賣新聞集團的董事長，每年由「正力松太郎獎選拔委員會」，頒發給該年度對職業棒球的發展最具貢獻的教練或是球員。獲獎者，可獲頒獎牌及由讀賣新聞、日本電視台共同提供的500萬日圓獎金。
正力松太郎獎被視為日本棒球界最高榮譽獎，首位獲獎者為知名全壘打王王貞治（1977年以球員身份獲獎，1999、2003、2006年以教練身份獲獎）。歷年來大多數頒給當年日本大賽冠軍的總教練（監督）。
此外，大谷已經是第二次獲獎，由於他效力於美職，要獲獎很不簡單，但他自2021年後，又再度拿到此獎項，大谷獲獎後認為，「可以跟火腿隊時期的栗山監督一起獲獎十分光榮，真的很開心，之後要繼續請大家照顧。」
選拔委員會的門田博光表示：「大谷能夠拿到日本球員首位美職全壘打王，可說是『悲願達成』，超越貝比魯斯的二刀流，又拿全壘打王的光榮事蹟，應該要獲獎吧。」
大谷預計在16日可望拿到日本球員首度的全票通過MVP，他很有機會達成此成就，持續拿到季後賽後的獎項。