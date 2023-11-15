稱霸市場40年 國民系飲品+甜點霸主 CP值爆表沒對手
台灣便利超商密度高，民眾生活與超商密不可分，從生活用品到零食飲料，超商都能一站式購足，也因此衍生了不少經典的不敗商品，一提到甜點，「統一布丁」幾乎可以說是沒對手，Q彈口感與焦糖風味是陪伴很多人從小吃到大的熟悉滋味，穩坐超商甜點銷量霸主；而一想到飲料，直覺就會想到陪伴很多人童年的麥香，多年來一直是校園霸主、超商鋁箔包銷售冠軍，熟悉的味道，陪伴不少人的青春歲月。
生活中心／綜合報導
提到國民系飲品麥香，從最經典的紅茶、奶茶，一直到近期甚至推出檸檬紅茶新口味，從經典口味無可替代、從小陪伴大家一路成長，還囊括了價格實惠CP值高的特色、到品牌不斷持續求新求變，在市場經爭激烈、飲料多樣選擇中，還是能脫穎而出，成為民眾解渴首選，更是超商鋁箔包飲料長年銷售冠軍。
至於提到甜點，民眾心中的霸主，絕對無庸置疑就是統一布丁了，獨特焦糖風味與Q彈滑嫩口感，成就了口口經典的國民甜點，不管是用湯匙舀著吃、冰凍吃，還是攪著吃，亦或是在茶攤大受好評的布丁奶茶、酪梨布丁牛奶，還有電鍋可輕鬆完成的布丁蛋糕等等，各種不同多元吃法都深受消費者喜愛，且持續用創意激發新滋味，不斷以多種變化圍繞在消費者身邊，讓人想忘記都難。自11/15起於7-Eleven還有聯名合作期間限定統一布丁霜淇淋搭配獨家布丁人紙杯，用甜蜜的布丁風味伴隨大小朋友開心時刻。
而讓消費者敲碗的好消息來了！現在兩大不敗經典品牌要攜手了，即日起到7-11購買統一小布丁與麥香375ml任一瓶，就能享有合購省5元的優惠，甜點霸主配上萬年神飲，一次就能滿足，可以說是開心又對味，想要品嘗兩大經典的民眾們，還得趕緊手刀前往。