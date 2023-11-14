上萬觀眾深受感動「七十三變」劇作　將台中登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
劇中描述以往常扮演「美猴王」的京劇演員陸天好（現實原型為朱陸豪），在轉換跑道到公關公司後，因提不出「七十二變」手遊發表企劃，職場與人生都卡關。原來他曾與父親大吵一架，尚來不及和解，父親卻突然驟逝，自責使他無法再登台。整齣戲發想自朱陸豪與他的戲曲家庭，有熱愛戲曲並支持他的父親、歌仔戲出身的母親、以及豫劇演員姊姊傅瑞雲，橫跨三個世代、五個姓氏，融合三種傳統戲曲元素，也展現了臺灣傳統戲曲文化的多元。
朱陸豪分享把故事「交」給王靖惇的機緣，「這個故事已經在我心裡醞釀很久，但一直沒碰到適合的編導來做。看了王靖惇編導的作品「家庭三部曲」後，覺得他把『愛』這個字詮釋得很好。」劇中陸天好的傷痛，也結合王靖惇的實際體會：「父親還在的時候，他的期許和關心常讓我覺得：「要怎樣做你才能滿意？」但當他不在，我意識到那些壓力也不在了，反而很失落。」兩個世代的創作者，因同一種「失去」而共同創作，朱陸豪也期許藉「七十三變」提醒觀眾「把握還能說愛的機會」。
「反正練了一輩子功，也沒聽你說過一聲好！」劇中陸天好與父親的爭吵，直指華人父母普遍擔憂孩子過度自信，不稱讚孩子的慣性。動機雖出自於「愛」，卻矛盾地把兒女推得更遠。對親情的寫實刻劃，知名劇評人柯志遠讚賞「七十三變」，已足以成立為那個年代台灣社會「父姓」肖像的縮影。
「七十三變」在2019推出至今，觀眾們熱烈分享，「看完會想回家好好抱抱自己的家人！」「情緒濃厚又情感真切，現場跟後座力都超級強的一部好戲！」在臺灣戲曲中心的演出，過往累積的好口碑，吸引三家企業共同包場支持，也有企業與股東們慷慨解囊，購買團票招待中學生們前往觀賞演出。
帶著備受肯定的表演經歷，在「七十三變」巡演數輪後，王靖惇今年從學長林子恆的手中接下飾演主角陸天好的重責。在同一部劇目要兼顧「編導演」，是相當艱鉅的挑戰。王靖惇這次在臺灣戲曲中心的演出，以不同的質地，延續這部感人至深的劇作。
飾演的角色是「退役京劇演員」，須不斷信手拈來展現京劇身段，對現代劇背景的王靖惇，亦為一大挑戰。劇中陸天好對化著猴王臉譜卻不懂京劇的少年示範精準漂亮的「十三響」，少年由朱陸豪高徒「趨勢之星」秦朗飾演。在News98廣播節目〈張大春泡新聞〉對談時，王靖惇與張大春打趣討論：「這場『示範』，在戲外其實是「不會的人要教會的人」。」為了完美效果，除了王靖惇每天勤練十三響，秦朗則是要克服「明明會，卻要裝不會」的難度，共同完成這段戲。
囊括堅強的演員卡司，「七十三變」由朱陸豪飾演其父親、王靖惇以「編導演」身分飾演主角陸天好，由朱陸豪高徒「趨勢之星」秦朗飾演陸天好的美猴王形象，與王靖惇展開虛實交錯的精彩對戲，以及楊麗音、林嘉俐、劉珊珊、朱德剛、梁允睿、陳以恩……等頂尖戲骨。剛結束的臺北場席捲各路觀眾好評，12/16「七十三變」將登場臺中國家歌劇院中劇院！購票詳洽TixFun售票系統與全臺7-11 ibon，或電洽故事工廠02-29115600